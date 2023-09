Raid al negozio di gomme: ladri a mani vuote

Tentano il colpo grosso nel negozio di pneumatici, ma alla fine sono costretti a fuggire a mani vuote. E’ andata male ai cinque ladri entrati in azione nella notte a cavallo tra venerdì e sabato in via Montalaccio, a Santarcangelo. Nel mirino è finito il Pneusmarket Romagna. Il blitz è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali è stato possibile ricostruire a grandi linee la dinamica del tentativo di furto compiuto dai malviventi.

Le immagini mostrano un’auto nera che si ferma proprio davanti alla vetrina dell’attività quando manca circa un quarto d’ora all’una. Dalla vettura escono cinque individui con il volto coperto. Si avventano contro la porta d’ingresso riuscendo in qualche modo a sfondarla, dopo averla presa ripetutamente a calci. Così, mentre uno dei ladri rimane fuori all’esterno a fare da palo, gli altri quattro entrano all’interno. Qualcosa però dev’essere andato storto, convincendoli a rinunciare al colpo. Dopo pochi secondi, infatti, si vede il quartetto uscire di corsa dal negozio, risalire a bordo dell’auto insieme al quinto complice e quindi ripartire a tutta velocità.

L’irruzione della banda nel negozio ha fatto scattare l’allarme collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza Vigilar, che ha subito inviato sul posto una pattuglia allertando contemporaneamente i carabinieri, accorsi sul posto poco dopo. Quando sono arrivati i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi facendo perdere così le loro tracce. I militari dell’Arma hanno aperto un’indagine. La speranza è che, anche tramite l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, possano emergere elementi utili all’identificazione del quintetto di fuggitivi.

A Snatarcangelo e in Valmarecchia torna ora la preoccupazione per i furti, dopo l’ondata che nel mese di luglio aveva colpito in particolar modo a villette, appartamenti e palazzine. Diverse le denunce da parte dei proprietari di casa derubati, specialmente a Santarcangelo. In alcuni casi, addirittura, i soliti ignoti non si erano fatti scrupoli ad introdursi nelle abitazioni nel cuore della notte, incuranti dei residenti che dormivano beatamente in camera da letto. In alcuni casi erano stati gli stessi padroni di casa, svegliati dai ladri, a mettere in fuga i criminali. Altre volte era stato l’arrivo tempestivo dei carabinieri a convincerli a fuggire.