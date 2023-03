Raid allo stadio dei Pirati I vandali lanciano sassi contro gli spogliatoi

Questa volta a salire sul ‘monte del lanciatore’ e a vestire i panni del pitcher sono stati loro, i vandali. Che nel cuore della notte hanno pensato bene di prendere a sassate gli spogliatoi dello stadio dei Pirati. L’allarme, al ‘Rino Zangheri’ di via Monaco, è scattato domenica mattina, quando il personale addetto all’impianto si è accorto che qualcuno aveva crivellato e riempito di buchi le vetrate dell’area dedicata a spogliatoi - sia della squadra di casa che di quella ospite - e palestra. Il blitz, molto verosimilmente, è scattato nella notte a cavallo tra sabato e domenica. Gli sconosciuti autori del raid non si sono accontentati e, anche dopo aver rotto le vetrate, hanno continuato a scagliare sassi contro l’edificio, che sono stati ritrovati all’interno. Ignota, almeno per il momento, l’identità dei vandali. Lo stadio di via Monaco è la ‘casa’ della New Rimini Baseball Softball e punto di riferimento per gli appassionati riminesi di mazza e guantone. Al momento da parte della società non sarebbe stata ancora presentata denuncia alle forze dell’ordine.

Non è la prima volta che l’impianto viene preso di mira. In passato (si parla di diversi anni fa) era accaduto che i ladri facessero visita al ‘Rino Zangheri’ per ripulire il deposito che custodiva divise, capi di abbigliamento personalizzato, merchandaising: un colpo dal valore di diverse migliaia di euro. Questa volta tuttavia non sembrano esserci altre ragioni dietro l’incursione se non la semplice volontà di arrecare dei danni. Lo stadio è da anni al centro di una battaglia a colpi di carte bollate tra l’Asd Rimini baseball e il Comune. Un contenzioso a cui il Consiglio di Stato aveva messo la parola fine all’inizio di febbraio, respingendo l’appello con cui la società Asd Rimini baseball chiedeva di sospendere il provvedimento con cui Palazzo Garampi pretendeva la riconsegna dello stadio. Il verdetto conferma la decisione già presa a dicembre dal Tar.

Saltato anche l’ultimo tentativo di conciliazione con l’amministrazione comunale, al termine della convenzione con l’Asd Rimini baseball (scaduta il 30 ottobre scorso) il Comune aveva ordinato la consegna dello stadio e revocato i permessi alla pizzeria all’interno dell’impianto stesso. La società si era opposta e tramite i suoi legali aveva fatto prima un nuovo ricorso al Tar, perdendolo, e poi un altro al Consiglio di Stato. E’ attesa invece per questo mese la decisione del tribunale di Rimini, che nei prossimi giorni sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata dall’avvocato Marco Bosco per conto dell’Asd Rimini baseball.