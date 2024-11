Raid contro il centro ricreativo degli ultras: bastoni e bombe carta. Video

Rimini, 4 novembre 2024 – Un’ondata di violenza ha scosso Bellaria Igea Marina nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di ignoti incappucciati ha preso di mira il centro ricreativo A.s.d. Bellaria Monte, in via San Mauro. Il centro è frequentato spesso dai tifosi del Cesena calcio.

I danni, ingenti e disseminati su ogni angolo della struttura, sono stati causati da una violenta esplosione. L’intera comunità locale è rimasta sotto shock di fronte a una scena di devastazione che richiama l'eco di eventi tragici. Secondo i racconti dei testimoni e le prime indagini, verso le 23.15 si è udito un boato che ha rotto il silenzio notturno, seguito immediatamente da fiamme e un denso fumo.

L’impatto dell’esplosione ha lasciato segni profondi su muri, porte e finestre, disintegrando ogni senso di sicurezza. La pista più probabile seguita dagli investigatori è quella di un atto vandalico premeditato. Restano da chiarire le motivazioni che hanno spinto i responsabili a colpire un luogo amato per la sua funzione di aggregazione comunitaria e svago.

Gli investigatori stanno battendo numerose piste, compresa quella di un attacco maturato nel mondo degli ultras. Gli abitanti, increduli, si chiedono come un tale atto di violenza possa essere avvenuto nel loro quartiere. L’episodio ha scatenato una forte reazione da parte delle autorità locali, che hanno promesso di intensificare le misure di sicurezza e di collaborare attivamente per riportare la calma e proteggere i centri di incontro cittadini.

Il sindaco: coinvolti giovanissimi

"Una condanna senza se e senza ma, senza attenuanti – è la dura condanna del sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti –. Quanto avvenuto è ancor più grave nella misura in cui, pur nel rispetto delle verifiche in atto, pare evidente siano coinvolti ragazzi giovanissimi e mossi da motivi inaccettabili - sottolinea - Perché non è di sport che parliamo, e nemmeno di tifo. Lo sport non è questo: è confronto, crescita, incontro, sfida con se stessi e con i propri limiti, è competizione leale con l'avversario. È sudore e a volte lacrime, sul filo sottile che separa una vittoria da una sconfitta. La fede sportiva non contempla il suo contrario, ossia l'odio, e la nostra è e vuole essere una comunità in cui non c'è e mai ci saranno tolleranza o indulgenza verso episodi come questo. Aggiungo che i nostri sistemi di targa system e videosorveglianza sono già stati messi a disposizione delle indagini per rintracciare i responsabili".