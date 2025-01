Raid punitivo al circolo . Il cerchio si stringe intorno al gruppo ultrà

Era stato un agguato in piena regola, con spranghe e fumogeni. L’obiettivo? Devastare il circolo frequentato (anche) da alcuni ultrà del Cesena. E il cerchio intorno agli autori del raid compiuto il 2 novembre a Bellaria, al circolo ricreativo gestito dall’Asd Bellaria Monte (dove si organizzano tornei di freccette e di carte, niente calcio), si sta stringendo sempre di più. Le indagini, condotte dai carabinieri in collaborazione con agli agenti di polizia della Digos, sono tuttora in corso. E vanno avanti nel massimo riserbo. Ma in queste settimane le forze dell’ordine hanno individuato già una decina degli autori del raid. A compiere l’agguato sono stati ultrà del Rimini. Tifosi violenti, molti di loro già noti alle divise, che seguono non solo il calcio ma anche la pallacanestro.

Al momento nessuno risulta ancora iscritto sul registro degli indagati. Ma ormai dovrebbe essere solo questione di tempo. Grazie ai filmati delle telecamere installate nel circolo, che hanno ripreso l’agguato, e ai successivi accertamenti condotti dalle forze dell’ordine nel mondo del tifo riminese, si è arrivati a individuare alcuni degli ultrà biancorossi che avrebbero partecipato al raid a Bellaria, durante il quale rimase ferito un 31enne. L’associazione che gestisce il circolo confida che si arrivi alla svolta al più presto. "Abbiamo fornito la massima collaborazione alle forze dell’ordine. E sappiamo che stanno lavorando per identificare i responsabili".

Dopo il blitz a Bellaria, era scattato il Daspo per alcuni tifosi di Rbr. Un provvedimento che era stato adottato per quanto accaduto a Bellaria. Ai sostenitori della squadra riminese di basket, la prefettura di Forlì aveva vietato poi la trasferta del 19 gennaio al derby tra Forlì e Rimini, per i fatti di Bellaria. Ma quella domenica la follia ultrà era esplosa comunque a Gatteo mare, dove si disputava la partita di calcio (valida per la Coppa di Terza categoria) tra Valverde e Cattolica.

Alla fine del match un gruppo di ultrà del Cesena, venuto a sapere della presenza di alcuni tifosi del Rimini sugli spalti (sono gemellati con quelli del Cattolica), ha fatto irruzione e ha assalito i rivali con mazze e bastoni, i volti coperti da passamontagna e caschi. L’agguato a Gatteo, è la pista seguita dagli inquirenti, sarebbe stato la vendetta dei cesenati contri i riminesi per il raid a Bellaria.

Un’escalation di violenza, a cui il questore di Rimini Olimpia Abbate ha voluto rispondere con le maniere forti. Il questore ha dato indicazione di rafforzare la presenza delle divise in tutte le partite considerate ’a rischio’, di qualsiasi campionato e categoria. Intanto i tifosi del Rimini tremano già in vista della prossima trasferta del 16 febbraio, a Ferrara, contro la Spal.