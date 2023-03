Raid vandalici in piazza Cavour Sangue su vetrine e tavoli distrutti

Nell’ora più buia, quando cala la notte e la baldoria del sabato sera sembra terminata, in piazza Cavour, nel cuore pulsante della città, entrano in azione i vandali. È successo lo scorso weekend, quando autori ancora ignoti si sono accaniti sul dehor del Teatro bistrot, di fronte al palazzo comunale. Qui intorno alle 1.20 stando alla proprietà qualcuno si è intrufolato nello spazio esterno mettendo a soqquadro e danneggiando i lampadari, tavoli e sedie. Un vero e proprio déjà vu, poiché appena qualche giorno prima, mercoledì notte, stesso destino era toccato ai dehor del Caffè Cavour e del Ferramenta Cafè, a pochi passi dal Teatro, sempre in piazza Cavour. Colpi al cuore di Rimini questi che, stando ai titolari, sarebbero stati compiuti da un esagitato che su di giri avrebbe ribaltato tavoli e sedie poste all’esterno dei locali e rovesciato i vasi di fiori. E poi arriva il sangue.

Quello che ancora si trova sui muri e pavimento tra la tabaccheria della piazza e Ferramenta, versato copiosamente da "un uomo che l’altra sera (sabato notte, ndr) sanguinante dalla testa sbraitava “mi hanno aggredito“, mentre bussava al nostro vetro, con lo staff barricato dentro al locale", raccontano i dipendenti del Ferramenta Cafè. Ed è proprio il bistrot a due passi dal Galli il locale in cui, a inizio mese, un uomo si è invece intrufolato all’orario di chiusura approfittando del fatto che lo staff stesse facendo i conti di fine giornata, per sradicare il fondo cassa e darsi alla fuga con circa 200 euro. Episodio questo per cui è già stata sporta denuncia alla questura, mentre di ieri pomeriggio è la denuncia presentata ai carabinieri da parte dei titolari del Teatro bistrot, per segnalare i numerosi danneggiamenti ricevuti il sabato sera scorso.

Notti di follia in pieno centro, che risollevano il tema dei controlli non solo durante i weekend e che gettano nello sconforto i titolari dei pubblici esercizi della piazza centrale della città. "Tempo fa il degrado si limitava alle cantinette – spiega lo staff del Ferramenta –, ma adesso sempre di più anche la piazza di notte non è un posto sicuro. Gli episodi di sabato e ancor prima di mercoledì notte sono solo alcuni tra le tante bravate che succedono qui. Questa è piazza Cavour – concludono i dipendenti –, dovrebbe essere il centro di Rimini, la carta di identità della città. E invece finito di lavorare, soprattutto nel weekend, non ci sentiamo nemmeno sicuri ad uscire in strada per la quantità di ubriachi, teppisti e gente strana che gira qui".

Francesco Zuppiroli