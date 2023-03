Rimini, raid vandalici in piazza Cavour: presi di mira tre ristoranti

Danni a tavoli e sedie esterni del Teatro Bistrot, Ferramenta Cafè e Caffè Cavour

Rimini, 14 marzo 2023 – Tavolini ribaltati, sedie spaccate o sparpagliate per la piazza, fioriere ornamentali rovesciate a terra e persino una scia di sangue sul muro. Un colpo al cuore di Rimini, nella piazza Cavour in cui si trova anche il palazzo comunale, quello inferto in due notti di follia, tra mercoledì e sabato scorso, da alcuni vandali ancora ignoti, che nell’arco di due serate hanno preso di mira ben tre dei ristoranti e bar più noti della piazza.

Prima, il raid di mercoledì notte, quando un uomo in stato di alterazione, stando a quanto riferiscono le attività bersagliate, ha iniziato a gettare gambe all’aria tavoli e sedie del dehor del Caffè Cavour e le fioriere del Ferramenta Cafè.

Poi, la serata della follia. Sabato notte, quando un gruppo di vandali ha invece preso di mira il Teatro Bistrot di piazza Cavour, a pochi passi dagli altri due locali già danneggiati appena qualche sera prima. Anche qui la furia dei vandali della notte, all’una e venti circa stando ai titolari del locale, si è accanita sul dehor, rompendo i lampadari e ribaltando tavoli e sedie anche se legati tra loro per la notte. Non solo, perché sempre sabato notte, “un uomo con un vistoso taglio sulla testa, a suo dire procuratogli durante una rissa da come lo urlava, ha sparso una scia di sangue lungo tutto il muro e la vetrina del locale” riferisce lo staff del Ferramenta.

“Sarà stata l’una e mezza quando, bussando contro il vetro, ha anche tentato di entrare”, continuano i dipendenti. Ma quello di sabato non è stato il primo tentativo illecito di intrufolarsi nel locale, poiché a inizio marzo il Ferramenta è stato anche derubato del fondo cassa, circa 200 euro, da un uomo che è entrato a orario di chiusura del locale e rapidamente ha sradicato il fondo cassa dandosi alla fuga. Un fatto per cui la gestione ha già sporto denuncia in questura, così come denuncia per i danneggiamenti subito sabato notte ha sporto ai carabinieri anche la proprietà del Teatro Bistrot.

“Questa è piazza Cavour, dovrebbe essere il centro di Rimini, la carta di identità della città. E invece finito di lavorare, soprattutto nel weekend, non ci sentiamo nemmeno sicuri a uscire in strada”, conclude lo staff del Ferramenta.