Raid vandalico alla sede dei Fratelli

Insulti che non possiamo riportare e scritte contro la premier: "Meloni dimettiti, hai fallito". Oltre a questo anche un abbondante uso di pennarelli neri per nascondere la scritta Fratelli d’Italia che si trova sulla sede del partito in viale Diaz. Nuovo atto vandalico alla sede di Fdi. E’ l’ennesima volta che la vetrina viene presa di mira. La prima azione era avvenuta nell’ottobre scorso. Da allora puntualmente ignoti prendono di mira la sede del partito con scritte sulla vetrina. In un caso c’era anche stato un lancio di sassi contro il vetro. "Anche questa volta - dice il coordinatore locale Stefano Paolini - abbiamo presentato denuncia ai carabinieri".