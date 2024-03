Rallenta il mercato dell’abbigliamento di lusso. Frena anche Aeffe: calo dei ricavi del 9,5%

Il pesante rallentamento del mercato mondiale del lusso nel 2023 – soprattutto per il segmento relativo a moda e accessori – mette a dura prova i conti delle maison: a soffrire è anche il gruppo cattolichino Aeffe, fondato da Alberta Ferretti nel 1972 e quotato in Borsa dal 2007. Giovedì il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consolidato 2023, dal quale emergono ricavi in netta flessione rispetto al 2022: più precisamente, la società ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi pari a circa 319 milioni di euro, in calo del 9,5% rispetto ai 352 milioni ottenuti l’anno precedente. Le vendite risultano in calo sia sul mercato italiano (-7,3%), sia su quello europeo (-16,3%). Male anche il mercato Usa (-20%), mentre fanno ben sperare le vendite registrate nell’area asiatica (+4,2% rispetto al 2022). "Il 2023 è stato un anno di transizione per il nostro gruppo – ha commentato Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe Spa - che ha visto una riorganizzazione radicale del brand Moschino a livello creativo, di collezioni e distributivo. Al contempo, è stata completata una trasformazione della struttura interna del marchio, attraverso una serie di fusioni e incorporazioni societarie. I risultati che presentiamo oggi, attesi ma non positivi, sono chiaramente il frutto di queste trasformazioni e dei forti investimenti degli ultimi anni, che porteranno delle ricadute positive già a partire dal 2024. Abbiamo inaugurato l’anno con il debutto di Adrian Appiolaza alla direzione creativa di Moschino: siamo sicuri che saprà guidare il brand verso una nuova fase di crescita. Sicuramente, in questo momento operiamo in un contesto economico e politico instabile, confrontandoci con un mercato sfidante; guardiamo al futuro con grande positività e ottimismo, consapevoli di affrontare i mercati internazionali con brand dall’alto valore creativo e qualitativo".

Maddalena De Franchis