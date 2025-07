Rally di San Marino e della discordia: "Turisti bloccati per un giorno intero"

"La nuova edizione del Rally di San Marino, in programma dall’11 al 13 luglio, rischia di trasformarsi in un incubo per turisti e operatori locali". Lo denuncia Gianluca Carrabs, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nel consiglio comunale di Urbino dove la prossima settimana farà tappa il rally organizzato dalla Federazione auto motoristica sammarinese. "Ben 20 turisti, con prenotazione in una country house nei pressi di via Cà Bernocco che rientra nel tracciato – spiega il consigliere – rischiano di non poter raggiungere la propria destinazione per via della chiusura totale della strada, prevista dalle ore 7 del mattino alle 19. Un’intera giornata di blocco viario, la quale pone in estrema difficoltà non solo i turisti, ma anche le attività ricettive e agricole del territorio". "Tra queste, una fattoria biologica rinomata per il suo allevamento di animali, l’orto e la produzione di miele", osserva Carrabs. Già due anni fa, in occasione della precedente edizione del rally, la struttura aveva denunciato gravi disagi: "La polvere copriva tutto, e gli animali erano stressatissimi per il rumore continuò, raccontano i gestori". "Presenterò un’interrogazione in consiglio comunale – dice – per capire se è legittimo bloccare una strada per un giorno intero e se la polizia stradale concorda su questo tipo di chiusura al traffico. Perchè se si parla di valorizzare il territorio, bisogna anche tutelarlo, non danneggiarlo".

Il rally è maldigerito anche dall’Associazione protezione animali del Titano. "Il transito del Rally Historic è autorizzato anche nel tratto di strada che costeggia il rifugio Apas – spiegano – L’ordinanza prevede il passaggio a velocità limitata nelle vicinanze della struttura, ma non tiene conto del vero problema: il rumore assordante delle auto da rally, che provoca forte stress e paura negli animali ospitati al Rifugio e nei cavalli presenti proprio lungo quel tratto di strada. Tutto questo avviene in barba a un’Istanza d’Arengo approvata, che sancisce il divieto di passaggio del Rally nella zona del rifugio, proprio per tutelare il benessere animale". Apas fa l’elenco dei disagi da affrontare. "Le adozioni saranno sospese per il weekend in un periodo di emergenza, con tantissimi gattini in attesa di una famiglia – fanno sapere – I cani saranno impossibilitati a uscire per le passeggiate quotidiane con i volontari. L’accesso sarà limitato: addetti e volontari potranno raggiungere il rifugio solo a piedi in determinati orari, senza possibilità di ricevere il veterinario o i visitatori. In questi giorni, inoltre, diversi residenti segnalano il loro disappunto per i lavori di ripristino della strada carraia a carico dello Stato e di tutti i cittadini, quando ad usufruirne sarà esclusivamente chi organizza la manifestazione".