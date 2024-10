RallyLegend, edizione da record

Ancora deve concludersi, ma quella che sta andando in scena sul Titano, e che si chiuderà oggi, è un’edizione da record. Il RallyLegend non perde mai il suo fasciano. E soprattutto è capace di richiamare in Repubblica migliaia di appassionati. Da mezza Europa. Uno spettacolo nello spettacolo quello offerto dai 131 equipaggi in gara provenienti da 26 diverse Nazioni. "RallyLegend è un evento unico per il nostro territorio – dice con forza, numeri alla mano, il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – Un pubblico così appassionato, così costante, così effervescente, lasciatemelo dire, è difficile trovarlo. E’ uno spettacolo unico nel suo genere. Dopo 22 anni c’è la stessa passione, lo stesso entusiasmo della prima volta". Nei quattro giorni di RallyLegend, da giovedì, le strade di San Marino sono state ’paralizzate’ da auto e pubblico. Suscitando tanto entusiasmo, ma anche le consuete polemiche su rumore e traffico. "Le polemiche lasciano il tempo che trovano – dice Pedini Amati – Ce ne fossero di eventi come RallyLegend a San Marino, soprattutto in ambito sportivo, che ci qualificano in questa maniera. Siamo assolutamente e convintamente sostenitori del RallyLegend".

Proprio come le migliaia di appassionati che hanno seguito con il fiato sospeso non solo la gara, ma anche tutte le manifestazioni collaterali messe in campo dagli organizzatori. Sin dalla prima sera, quella di giovedì, è stato subito un bagno di folla. Tanti sono stati assiepati sin dal mattino lungo i 2,2 chilometri della Sprint Legend Race andata poi in scena in serata. Una grande festa ha accolto le circa sessanta Legend Stars, un gustosissimo ‘antipasto’ a base di controsterzi, con impegnati anche Stig Blomqvist, Armin Schwarz, Andrea Aghini, Patrick Snijers e altri fuoriclasse. Poi la gara. Senza risparmio di show, ma anche alla caccia del miglior tempo.

"Guardando in giro per il mondo – ha detto nel giorno della presentazione il francese Adrien Fourmaux, uno dei campioni di rally più in voga del momento – ci sono tanti eventi ma RallyLegend è unico. Se sei un appassionato di rally, San Marino è il posto giusto per venire. Ci sono vetture splendide di tutte le epoche, per me è veramente un gran piacere essere qui".

La gara, il villaggio Legend, ma soprattutto quelle splendide auto in Piazza della Libertà, nel cuore del centro storico di San Marino. Auto mozzafiato e location mozzafiato. Allora via ai selfie aspettando l’arrivo delle Legend Stars, quei campioni e quelle auto che hanno fatto la storia. Uno spettacolo al quale non è voluto mancare il pilota riminese Enea Bastianini, protagonista in prova speciale, insieme a Emanuele Zonzini, con una Audi Quattro S1.