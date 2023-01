Ramazza e guanti per pulire i parchi

A pulire la città ci penseranno loro. Sono tre le realtà che hanno organizzato per domenica prossima a Riccione a partire dalle 10, una mattinata con guanti e sacchi per dare una bella ripulita ai giardini Norma Cosetto. Be kind to nature, Futuro Verde APS e Fondazione Cetacea invitano la cittadinanza a presentarsi domenica in via Limentani angolo viale Giovanni da Verazzano. Da qui partirà la camminata per pulire i giardini che si trovano nella zona dello sfondamento di vale XIX Ottobre. Per Fondazione cetacea si tratta di un ritorno alla ramazza dopo le iniziative realizzate lo scorso anno tra la spiaggia e i parchi.