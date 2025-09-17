Rambaldi, il mago dei film. Portò King Kong a Rimini . Sognava di realizzare qui un parco stile Hollywood

L’anno è il 1977. Al cinema escono film che hanno fatto la storia, come il primo Guerre stellari e La febbre del sabato sera. Ma a Rimini il film più visto non è nelle sale. Non è nemmeno un film. O meglio, ne è stato il protagonista. Chi ha qualche capello bianco, se lo ricorda come fosse ieri: nell’estate 1977 a Rimini fu allestita, alla vecchia fiera, la mostra con il robot meccanico usato per il film King Kong del 1976. Un’opera che valse a Carlo Rambaldi il primo dei tre Oscar vinti. Quella mostra nell’estate 1977, che fu accolta come un evento in Italia ed ebbe un successo strepitoso, fu il primo ’contatto ravvicinato’ tra Rimini e l’artista che ha fatto sognare il mondo con gli effetti speciali e le creature per il cinema, come E.T e Alien. Non l’unico. Perché Rambaldi, di cui sono in corso le celebrazioni per il centenario dalla nascita (nacque il 15 settembre 1925, morì il 10 agosto 2012), ha avuto un legame forte, speciale con la Riviera.

Per anni Rambaldi ha cullato il sogno di realizzare qui un grande parco tematico con le creature dei suoi film. Un progetto al quale credeva moltissimo, tanto da aprire a Rimini lo studio Officine Rambaldi per poterlo realizzare. Lui e i suoi collaboratori, tra cui l’architetto riminese Silvio Pulcinelli, avevano già individuato anche l’area, sulla collina di Covignano. Il progetto rimase nel cassetto. Ma ancora oggi, ogni tanto, i figli di Rambaldi lo ritirano fuori e ammettono che quell’idea è sempre lì, pronta a essere realizzata se si trovano i partner interessati a collaborare e a investire. Daniela Rambaldi l’ha ribadito anche nel novembre del 2022 a Riccione, dov’era ospite di un evento.

Chissà se quel sogno di Rambaldi diventerà mai realtà. Fu reale, realissimo l’arrivo di King Kong a Rimini. Che rimase qui per anni. L’automa del gorilla realizzato per le riprese del film era imponente: alto 17 metri, con braccia lunghe quasi 8 e gambe che superavano i 5 metri. Una creatura, quella ideata da Rambaldi per il film, costata oltre 3 milioni di dollari. Il ’mostro’ arrivò dagli Stati Uniti via nave fino a Savona. Dalla Liguria i pezzi di King Kong viaggiarono in camion fino a Rimini, dove furono rimontanti per la grande mostra allestita alla Fiera. Ne parlarono tutti, all’epoca. C’erano turisti che arrivavano appositamente da Rimini per vedere dal vivo il gorilla.

Dopo quella mostra nell’estate 1977, che ottenne un incredibile successo, King Kong ’prese casa’ a Rimini. Qualche tempo dopo l’esposizione in Fiera il gigantesco automa fu trasferito al parco Fiabilandia e diventò da subito l’attrazione principali. A Fiabilandia avevano montato appositamente una grande tensostruttura per King Kong: la creatura di Rambaldi era sdraiata, il pubblico poteva ammirarla girandoci intorno. King Kong restò a Fiabilandia per molto tempo, almeno fino all’inizio degli anni ’90. E Carlo Rambaldi intanto progettava di fare di lui, E.T. e tutte le sue altre creature per il cinema le attrazioni di un grande parco tematico stile Hollywood a Covignano.