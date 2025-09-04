Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Radiohead BolognaYoox licenziamentiAutoveloxMostre autunnoCantieri tramChi è Chiquito
Acquista il giornale
CronacaRami pericolanti in via Fiume rimossi dai vigili del fuoco
4 set 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rami pericolanti in via Fiume rimossi dai vigili del fuoco

Rami pericolanti in via Fiume rimossi dai vigili del fuoco

Strada chiusa al traffico e due autopompe dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza un pino pericolante....

Strada chiusa al traffico e due autopompe dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza un pino pericolante....

Strada chiusa al traffico e due autopompe dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza un pino pericolante....

Per approfondire:

Strada chiusa al traffico e due autopompe dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza un pino pericolante. È accaduto martedì sera, intorno alle 23, all’incrocio tra via Fiume e via Matteotti, nel cuore di Cattolica. Alcuni grossi rami, a rischio caduta, hanno richiesto un intervento urgente: sarebbero potuti precipitare da un momento all’altro, con conseguenze gravi in una zona particolarmente affollata di turisti in quelle ore. I pompieri non hanno perso tempo. Con l’ausilio dell’autogru hanno raggiunto la parte alta dell’albero e, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno provveduto a tagliare i rami più instabili.

In particolare è stato eliminato di netto uno dei grossi branconi del pino, quello che dava maggiore preoccupazione. Durante le operazioni, che hanno attirato la curiosità di numerosi passanti e turisti, la polizia locale ha provveduto a deviare il traffico e tenera a debita distanza i curiosi, così da consentire ai vigili del fuoco di lavorare senza rischi. La procedura è durata circa un’ora e ha permesso di riportare la situazione alla normalità, evitando il pericolo che i rami potessero crollare sulla strada o sui pedoni.

Un intervento tempestivo che ha scongiurato disagi e soprattutto possibili incidenti in una delle zone più frequentate della città.

f.t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata