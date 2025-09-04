Rami pericolanti in via Fiume rimossi dai vigili del fuoco

Strada chiusa al traffico e due autopompe dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza un pino pericolante. È accaduto martedì sera, intorno alle 23, all’incrocio tra via Fiume e via Matteotti, nel cuore di Cattolica. Alcuni grossi rami, a rischio caduta, hanno richiesto un intervento urgente: sarebbero potuti precipitare da un momento all’altro, con conseguenze gravi in una zona particolarmente affollata di turisti in quelle ore. I pompieri non hanno perso tempo. Con l’ausilio dell’autogru hanno raggiunto la parte alta dell’albero e, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno provveduto a tagliare i rami più instabili.

In particolare è stato eliminato di netto uno dei grossi branconi del pino, quello che dava maggiore preoccupazione. Durante le operazioni, che hanno attirato la curiosità di numerosi passanti e turisti, la polizia locale ha provveduto a deviare il traffico e tenera a debita distanza i curiosi, così da consentire ai vigili del fuoco di lavorare senza rischi. La procedura è durata circa un’ora e ha permesso di riportare la situazione alla normalità, evitando il pericolo che i rami potessero crollare sulla strada o sui pedoni.

Un intervento tempestivo che ha scongiurato disagi e soprattutto possibili incidenti in una delle zone più frequentate della città.

f.t.