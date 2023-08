Random a Aquafan va alla conquista del palco di casa

"Per me è la prima volta sul palco di Aquafan, ma in questo parco ci vengo sempre in estate quando sono nella mia Riccione". Il cantante Random è stato ospite della sesta tappa di Maxibon Music Wave, che ha coinvolto tra luglio e agosto artisti e hitmaker del panorama nazionale.

Il rapper riccionese ha fatto innamorare il pubblico di Aquafan salendo sul palco con il piccolo corista Lucas, figlio del dj Ulio che collabora da anni con Random. Da ‘Rossetto’ a ‘Chiasso’ fino all’ultima hit ‘E la testa GiraDevastante’, Emanuele Caso (in arte Random) ha coinvolto il grande pubblico nella Piscina Onde. I festeggiamenti per la settimana calda di Ferragosto proseguono nei parchi Costa.