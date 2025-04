Ranieri è il nuovo primario di Pediatria

Nicola Ranieri è il nuovo primario della Pediatria dell’Istituto per la sicurezza sociale. Laureato con lode all’Università di Chieti, il dr. Ranieri ha successivamente conseguito la specialità in Pediatria e poi quella in Endocrinologia sempre nello stesso Ateneo, conseguendo inoltre il Master di secondo livello in Neurologia pediatrica. Ha lavorato principalmente come pediatra ospedaliero in Abruzzo, dove, prima di giungere a San Marino, dal 2022, ha diretto il Reparto di Pediatria dell’ospedale di Lanciano.

"Sono onorato ed entusiasta di essere venuto a San Marino – dice Ranieri – Ho trovato una realtà e un team di professionisti molto preparati e dinamici, oltre a una struttura che, a differenza di quanto avviene in Italia, affronta l’ambito pediatrico a 360 gradi, avendo come parte integrante all’attività ospedaliera, anche la pediatria territoriale. Il nostro impegno sarà focalizzato sulla salute globale del bambino, affrontando tematiche che vanno dalla prevenzione agli stili di vita, all’alimentazione e ovviamente, alla completa presa in carico dei bisogni di salute, per compiere una tempestiva diagnosi e cura delle patologie. Intendiamo mettere al centro del nostro lavoro la persona, assicurando che ogni bambino e l’intera famiglia che lo assiste, riceva cure personalizzate e di qualità".

Il suo arrivo "rappresenta – dicono dall’Istituto per la sicurezza sociale – un significativo arricchimento per l’intero sistema sanitario della Repubblica di San Marino. La nomina si inserisce nel quadro della crescente capacità di attrarre professionisti qualificati anche da oltre confine", come evidenziato dall’elevata partecipazione ai recenti bandi di concorso. "Con l’arrivo del dottor Ranieri – le parole del segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni – la Pediatria del nostro Istituto rafforzerà ulteriormente la sua efficacia e competenza. In un momento storico in cui la centralità del paziente è fondamentale, accogliamo con entusiasmo il suo approccio multidisciplinare e integrato, che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi sanitari rivolti ai bambini sammarinesi".

"L’inserimento del dotto Ranieri nella nostra struttura – commenta il direttore del Dipartimento Ospedaliero, Giovanni Landolfo – rappresenta un importante e ulteriore passo nel consolidamento dell’offerta pediatrica dell’Istituto".