Rapina a mano armata. Irruzione al punto Snai con casco e pistola. Bottino: 25mila euro

Hanno atteso l’orario di chiusura della sala scommesse, poi hanno fatto irruzione all’interno, minacciando il personale con una pistola (forse un’arma giocattolo) per farsi consegnare l’incasso della giornata. Due rapinatori hanno messo a segno un colpo da 25mila euro al punto Snai di Bellaria. E’ successo nella notte tra mercoledì e ieri. I malviventi, entrambi con il volto coperto da caschi integrali, si sono fatti consegnare, oltre al denaro custodito nella cassaforte, anche le chiavi del furgoncino di uno dei clienti della sala scommesse, fuggendo poi a bordo di quello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rimini che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire nel dettaglio la vicenda e risalire all’identità della coppia di malviventi.

Sono ora al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza che possano contenere indizi utili alle indagini condotte dai militari dell’Arma. Il blitz a mano armata è scattato poco dopo la mezzanotte, poco prima dell’orario di chiusura della sala scommesse bellariese. Stando a quanto emerso, i rapinatori sarebbero arrivati sul posto a bordo di una Moto Guzzi, che in seguito si è scoperto essere stata rubata qualche giorno prima a Rimini. Sono scesi dalla moto e sono entrati, con il volto interamente travisato dai caschi, nel punto Snai. Uno di loro aveva con sé una pistola (non è chiaro se vera o una semplice replica) e l’ha utilizzata per minacciare i presenti. "Presto, datemi i soldi e nessuno si farà del male".

Il raid è durato nel complesso pochi minuti. I malviventi hanno agito in maniera rapida intimando ai dipendenti della sala scommesse di andare ad aprire la cassaforte. Hanno fatto incetta di banconote e, prima di andarsene, hanno obbligato un cliente a consegnare le chiavi del suo mezzo, un Renault Kangoo. Sono saliti sul furgoncino e sono scappati via alla velocità della luce. Il veicolo è stato ritrovato dai carabinieri a poche centinaia di metri di distanza dalla scena del crimine.

Sul posto sono quindi intervenute a sirene spiegate le pattuglie dell’Arma, con i militari che si sono subito messi all’opera. Sono state ascoltate le testimonianze dei presenti ed è stata compiuta una ricognizione del territorio, anche se a quel punto la coppia di rapinatori pareva essersi volatilizzata nel nulla. Per fortuna, nessuna delle persone presenti nella sala scommesse ha riportato ferite o lesioni, né ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per loro solo tantissima paura e una serata da dimenticare. Le indagini proseguono ora a trecentosessanta gradi. I carabinieri stanno controllando attentamente le telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aiutare gli inquirenti a ricostruire la via di fuga scelta dai banditi per allontanarsi rapidamente dalla scena del crimine.