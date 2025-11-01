Rapina al ristorante: va a processo

Andrà a giudizio di fronte al collegio del Tribunale di Rimini, il prossimo 16 gennaio, un 51enne di origini napoletane che si trova già in carcere per l’accusa di rapina, compiuta secondo le accuse alla osteria Fafein di Misano ad agosto di quest’anno. Verso l’indagato, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, è stato disposto infatti il giudizio immediato così come richiesto dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi (nella foto), che aveva coordinato anche l’indagine dei carabinieri intervenuti lo scorso agosto a Misano.

Secondo le accuse che pesano sul napoletano 51enne, l’indagato il primo agosto scorso era riuscito a mettere le mani di 500 euro dal fondo cassa del ristorante di Misano, prima di fuggire a bordo di una Toyota Yaris. Sarebbe stato a questo punto che il 51enne non si è fatto scrupoli nemmeno dal cercare di investire il figlio dei titolari dell’osteria. L’uomo, infatti, si era lanciato subito all’inseguimento del rapinatore e cercando di bloccarlo si era frapposto tra l’auto del malvivente e la via di fuga. Ma il 51enne, anziché fermarsi, aveva spinto sull’acceleratore fino a costringere il figlio dei titolari a scansarsi per non essere investito.

La fuga era poi proseguita per le strade di Misano, ignorando persino l’alt intimato dai carabinieri della compagnia di Riccione e, a seguito di numerose manovre avventate e pericolose, l’uomo aveva poi fatto perdere le proprie tracce anche un paio di giorni più tardi durante un nuovo posto di blocco dei militari della Tenenza di Cattolica, a San Giovanni in Marignano. L’indagato era poi finito in carcere il 26 settembre, dopo essere stato rintracciato in provincia di Salerno.