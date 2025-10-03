Rapina a Rimini, imbavagliata e legata al letto a 90 anni. Due arresti

Rimini, 3 ottobre 2025 – È finita la fuga di due persone ritenute responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna di 90 anni di Bellaria Igea-Marina.

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato un 30enne tunisino e una 40enne di Montebelluna, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali.

Il fermo è stato disposto dalla Procura di Rimini, al termine di indagini condotte dalla Stazione di Bellaria Igea-Marina con il supporto del Nucleo Investigativo di Rimini.

La vicenda risale alla notte tra il 10 e l’11 settembre. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero forzato la porta di casa della vittima, sorprendendola nel sonno.

L’anziana venne immobilizzata con una corda, imbavagliata e lasciata dolorante in camera da letto. Mentre la donna non poteva muoversi né chiedere aiuto, i rapinatori rovistarono l’appartamento.

Portarono via 500 euro in contanti, una catenina d’oro e i telefoni della vittima.

Poi le presero le chiavi della Mercedes e fuggirono a bordo dell’auto, non prima di minacciarla di ritorsioni se avesse denunciato.

Nell’aggressione la donna riportò gravi lesioni alle costole.

Le indagini hanno consentito di ricostruire i movimenti della coppia.

Decisivo il fatto che in passato avessero affittato un immobile della vittima, circostanza che li aveva messi a conoscenza delle sue abitudini.

Nonostante i continui spostamenti, i Carabinieri sono riusciti a localizzarli ad Altivole. Questa mattina è scattato il blitz: i due sono stati sorpresi in un agriturismo e non hanno avuto possibilità di fuga. Ora si trovano nel carcere di Treviso. Dovranno rispondere di rapina aggravata in abitazione e lesioni personali gravi.