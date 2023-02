Rimini, coppia rapinata da baby gang armata di bastoni

Baby gang, foto d'archivio

Rimini, 13 febbraio 2023 - Due fidanzati riminesi assaliti da quattro giovanissimi balordi armati di bastoni. È accaduto in viale Vespucci, nel cuore di Marina Centro.

Qui, a notte fonda, una coppia che stava rincasando a piedi è stata circondata da una baby gang composta da tre minorenni e un neo maggiorenne. "Dateci tutto quello che avete se non volete farvi del male”.

Le vittime, spaventate a morte, si sono affrettate a svuotare le tasche. La banda stava per farla franca, ma per sfortuna dei rapinatori proprio in quel momento, in viale Vespucci, è sopraggiunta una Volante della polizia di Stato.

I malviventi sono fuggiti a gambe levate, ma poco dopo i poliziotti li hanno intercettati alla stazione dei treni e per loro sono scattate le manette.

Gli autori della rapina sono giovani di origine nordafricana provenienti dalla provincia di Bologna. Tre di loro hanno 16 anni, l’ultimo 18 anni compiuti da poco.

Il fascicolo è finito sul tavolo della procura dei minori di Bologna e su quello della procura di Rimini.

L’episodio risale alla notte a cavallo tra il 4 e il 5 febbraio scorsi.