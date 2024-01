Rapina ed estorsione in stazione

Un 32enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini con l’accusa di rapina ed estorsione. L’episodio risale al 16 gennaio, quando un cittadino egiziano ha segnalato alla Polizia Ferroviaria riminese di essere stato vittima di rapina nel pomeriggio dello stesso giorno. Secondo la sua testimonianza, due uomini lo avevano avvicinato chiedendo di prestare loro il telefono per una chiamata, ma invece lo avevano aggredito, colpendolo al viso, e minacciato con un coltello, costringendolo a consegnare loro il cellulare. Dopo qualche ora, la vittima ha individuato uno dei rapinatori in una tabaccheria e ha richiesto la restituzione del telefono rubato. Il 32enne ha accettato l’incontro, stabilendo di incontrarsi davanti alla stazione e chiedendo 70 euro in cambio del cellulare. La vittima ha tempestivamente segnalato l’accaduto alla Polizia Ferroviaria, che ha organizzato una trappola inviando due agenti in borghese all’appuntamento.

Nel momento dello scambio, con il supporto di un’altra pattuglia in divisa, gli agenti hanno bloccato il presunto estorsore. Il 32enne è stato successivamente condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’autorità giudiziaria.