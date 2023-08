Rapina fuori dalla disco, baby gang in manette

Difficilmente un gruppetto di sette ragazzini modenesi dimenticherà il proprio soggiorno a Riccione, dove gli amici emiliani (tutti minorenni) sono venuti lo scorso weekend per vivere il ’sogno romagnolo’, prima che una baby gang lo trasformasse in un incubo. Tutto è successo sulla via per il Cocoricò, lungo quella lunga passeggiata in collina che anche i sette turisti modenesi nella notte tra venerdì e sabato scorso stavano percorrendo per raggiungere la discoteca della Perla Verde. È stato però ancora prima di arrivare al locale che i giovani sono invece rimasti vittime di cinque baby rapinatori, quattro 17enni e un 19enne, specializzati proprio nelle rapine ai vacanzieri di Riccione.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, allertati dagli stessi ragazzini modenesi scampati all’agguato, il gruppo di turisti è stato avvicinato da alcuni giovani, rivelatisi essere cinque ragazzi originari della provincia di Milano, tutti italiani meno un 17enne dell’Est Europa. Prima i rapinatori avrebbero ricorso all’approccio della sigaretta, offrendosi di porgere ai sette turisti accendini o tabacco appunto, poi, una volta avvicinatisi, i cinque componenti della baby gang avrebbero infine mostrato la propria vera natura, aggredendo i sette modenesi e minacciando di accoltellarli se non avessero subito consegnato loro del denaro. Uno solo dei turisti minorenni però è stato infine preda della baby gang, con i cinque rapinatori dal Nord Italia che lo hanno repentinamente circondato rubandogli i pochi euro che aveva con sé.

I restanti sei ragazzini invece, riuscendo a fuggire, hanno quindi allertato le forze dell’ordine. I militari dell’Arma giunti sul posto, hanno subito iniziato a setacciare la zona, individuando infine quattro dei cinque baby rapinatori in viale Derna, alle pendici della collina su cui si trova la disco. Uno dei rapinatori è stato anche trovato in possesso di un I-Phone 11, risultato frutto di un’altra rapina avvenuta sempre a Riccione a metà luglio e ora oggetto di approfondimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Per questo, l’apparecchio è stato sequestrato e il giovane denunciato per ricettazione, mentre tutti e quattro sono stati arrestati per rapina e tentata rapina, poiché riconosciuti anche dalle sette vittime del colpo come i responsabili. Il quinto componente della baby gang, infine, è stato rintracciato in un secondo momento e perciò, in assenza di flagranza, è stato denunciato. Gli arrestati sono stati poi trasferiti nella casa circondariale di Rimini (il maggiorenne) e nel carcere minorile di Bologna (i tre 17enni). I quattro arresti sono stati quindi convalidati e i tre 17enni rimarranno in carcere al Pratello, mentre per il 19enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

