Rapina in gioielleria a Rimini: il colpo studiato nei dettagli. I ragazzi avevano fatto anche un sopralluogo

Rimini, 4 giugno 2024 – Avevano pianificato il colpo da settimane. A dimostrarlo sono gli screenshot e le chat, trovate dalla squadra mobile di Rimini sui cellulari dei due giovanissimi – un 20enne di Gambettola e un 17enne di Cesenatico – accusati della rapina alla gioielleria Ciacci di via Garibaldi, avvenuta sabato scorso in pieno giorno, nel cuore del centro storico.

I due, stando a quanto emerso, avevano anche svolto un sopralluogo, diversi giorni fa. Si erano presentati nel negozio vestiti in modo elegante, con giacca e camicia, e avevano chiesto al titolare di poter dare un’occhiata ad alcuni orologi. A tradirli, in un certo senso, sono stati proprio quegli abiti.

Ce li avevano addosso anche sabato scorso, quando sono entrati in azione in via Garibaldi, minacciando il titolare della gioielleria con una pistola scacciacani, poi legando lui e la dipendente con delle fascette da elettricista. Uno di loro si era messo in testa anche un parrucca: un goffo tentativo di camuffarsi che però non è bastato ad evitargli la cattura. La fuga del 20enne è terminata quasi subito: il titolare della gioielleria, dopo essersi liberato le mani dalle fascette, ha ingaggiato con lui una colluttazione, riuscendo a fermarlo, prima dell’arrivo sul posto della polizia di Stato.

Il complice di 17 anni è fuggito con la refurtiva, ma gli agenti della squadra mobile di Rimini, guidati dal commissario capo Marco Masia, lo hanno rintracciato nel giro di qualche ora. Era insieme a degli amici sotto la ruota panoramica di Cesenatico. Nello zaino aveva ancora il bottino: 13 orologi di marca.

L’identikit dei due giovani è molto distante da quello dei rapinatori provetti. Chi li conosce li descrive come dei “ragazzi di buona famiglia”. Entrambi sono incensurati e non hanno mai avuto a che fare con la giustizia. Delle vite normali, senza particolari problemi di natura economica.

Difficile dire cosa possa essere saltato nelle teste di due ragazzi come tanti, spingendoli a pianificare e poi mettere in atto una rapina in pieno giorno. Forse il desiderio di fare soldi in fretta,da spendere chissà dove e chissà quando. Rubare e rivendere quegli orologi (per un valore di circa 60mila euro) doveva essergli sembrata la strada più facile da percorrere. Saranno loro ora a dover spiegare come stanno davvero le cose, nel corso dell’interrogatorio di convalida, che si svolgerà oggi. Il 20enne, difeso dall’avvocato Gianluigi Durante, si trova al momento in carcere, mentre il 17enne – difeso dall’avvocato Elena Bassano – essendo minorenne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza a Bologna.

Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato i loro cellulari, la parrucca, i guanti e le fascette utilizzate per il blitz, insieme alla pistola scacciacani. In questi giorni il negozio è rimasto chiuso. I titolari sono sotto shock per l’accaduto. La gioielleria dovebbe riaprire domani.