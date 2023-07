Rapina in piazza Cavour Diciottenne in manette

È finito in manette un altro componente della banda di giovani che, la notte del 26 marzo, aggredì e rapinò due amici 60enni in piazza Cavour dopo una serata passata nei locali della Vecchia pescheria. Ieri i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato un 18enne di origine albanese (ma nato in Italia), considerato uno degli autori della violenta rapina. Il giovane è stato portato in un istituto penale minorile in quanto all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto 18 anni.

I carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza di piazza Cavour e dintorni. Per quella stessa rapina, il 15 aprile, era stato già stato arrestato un altro ragazzo: un 28enne peruviano, ritenuto il leader della banda di giovanissimi rapinatori. Per quanto riguarda invece il 18enne albanese, il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Bologna ha definito le sue azioni "estremamente gravi e indicative di una capacità di reiterazione di reati della stessa specie". Da qui la decisione di portarlo in un istituto minorile.

La rapina consumatasi in piazza Cavour quella notte era stata particoramente efferata. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri nell’indagine, i due amici 60enni avevano appena concluso la loro serata in un locale del centro storico quando erano stati accerchiati dal gruppo di giovani. Questi li avevano avvicinati con la scusa di un’occhiata di troppo a una ragazza, poi li avevano picchiati con calci e pugni e rapinati, portando via loro anche un telefonino e un tablet. I due, soccorsi dal 118, erano stati portati in ospedale dove i medici li avevano giudicati guaribili in due settimane.