Rapina in piazza, preso membro della gang

È finita con una misura cautelare di custodia in carcere, firmata dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del pm Luca Bertuzzi, la storia di violenza che la scorsa primavera aveva fatto finire in ospedale un ragazzo di appena 22 anni. In manette è finito un 20enne marocchino, residente a Rimini, ritenuto dagli investigatori uno degli autori della feroce rapina insieme ad altri presunti complici non ancora identificati.

L’episodio risale al 20 maggio scorso, notte fonda, in piazza Malatesta. Il ventiduenne sta tornando a casa con una birra in mano quando viene fermato da tre giovani. "Facci assaggiare", gli chiedono. In un attimo la situazione cambia: uno dei tre gli infila la mano in tasca e gli porta via il cellulare. Per riaverlo parte la trattativa: prima 30 euro, poi si sale a 50. Il ragazzo accetta, ma dice di non avere contanti. Viene spinto fino al bancomat, a pochi metri dal castello. Lì inserisce la carta, ma il prelievo non va.

L’altro non ci sta: lo afferra per il collo, lo spinge contro lo sportello e alla fine gli spacca una bottiglia di vetro in testa. Una bottigliata secca, che si rompe all’impatto. Il 22enne crolla a terra, riesce a rialzarsi e a scappare verso piazza Mazzini, dove trova la forza di chiedere aiuto. Sangue, sirene, corsa in ospedale. Prima Rimini, poi il trasferimento a Cesena: la diagnosi parla di ematoma e 44 giorni di prognosi.

I carabinieri, arrivati subito dopo l’allarme, raccolgono le prime dichiarazioni della vittima, confusa e sotto choc, e recuperano sul posto i resti della bottiglia frantumata. Da lì parte la caccia agli aggressori. I militari passano al setaccio le telecamere di sorveglianza pubbliche e private, ricostruendo minuto per minuto la traiettoria del gruppo da piazza Cavour fino al bancomat. Le immagini mostrano chiaramente l’aggressione, i movimenti e persino la difficoltà motoria di uno dei tre, riconosciuta anche grazie a un tutore ortopedico che indossava in quel periodo.

Durante la perquisizione nella sua abitazione vengono sequestrati una felpa nera con cappuccio, jeans strappati e un cappellino con dettagli unici, perfettamente corrispondenti a quelli ripresi dalle videocamere. L’analisi del Ris di Parma conferma con il massimo grado di attendibilità la corrispondenza tra l’indagato e il soggetto immortalato nei video. Diverse le ipotesi di reato contestate dagli inquirenti riminesi al 20enne: furto del telefono in concorso, tentata estorsione per la richiesta di denaro al bancomat, lesioni personali gravi aggravate.

Le verifiche vanno avanti per inchiodare anche gli altri che erano in piazza quella notte. Restano agli atti i fotogrammi delle telecamere, la bottiglia rotta recuperata fuori dallo sportello e le carte cliniche del 22enne. In un primo momento quest’ultimo era finito in pronto soccorso con un brutto ematoma e le sue condizoni di salute avevano fatto temere il peggio. Nei giorni successivi, tuttavia, il suo stato di salute era andato progressivamente migliorando tanto che i sanitari lo avevano dichiarato fuori pericolo.