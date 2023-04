Rapina in piazza Resta in carcere il capo banda

Resta ai ‘Casetti’ il 27enne peruviano accusato di aver aggredito e picchiato, insieme ad altri giovani, e poi rapinato due 60enni, nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 marzo in piazza Cavour. Difeso dall’avvocato Roberto Barra (in sostituzione dell’avvocato d’ufficio Michele Di Viesti), il sudamericano ha fornito la sua versione dei fatti nel corso dell’interrogatorio di garanzia, al termine del quale il gip ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere. Il 27enne si è giustificato spiegando di aver affrontato i due uomini in quanto questi – secondo il suo racconto – avevano in precedenza infastidito una minorenne che fa parte del gruppo di giovani stranieri. Ha invece respinto l’accusa di rapina, affermando di non aver sottratto tablet e smartphone alle due vittime, come ricostruito dai carabinieri. Secondo gli inquirenti, il peruviano sarebbe il capo di una banda che negli ultimi tempi ha dato più di un grattacapo ai frequentatori abituali della Vecchia pescheria. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, sono arrivati a lui dopo aver passato attentamente al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.