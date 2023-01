Rapina la Coop e picchia la guardia In manette un 24enne già espulso

Non avrebbe nemmeno dovuto essere a Riccione, perché già gravato da un divieto di dimora nella provincia di Rimini a seguito di un’indagine legata allo spaccio di stupefacenti sul territorio. Invece sul territorio, il 24enne albanese, c’era eccome lo scorso lunedì, quando è stato arrestato dai carabinieri di Riccione in quasi flagranza per rapina aggravata. Stando a quanto ricostruito in fase di indagini, coordinate dalla pm Annadomenica Gallucci, il 24enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Paolo Ghiselli, alle 19.45 circa di lunedì il 24enne era stato riconosciuto da tre addetti alla vigilanza del supermercato Coop Alleanza 3.0 di via San Miniato, essendosi – secondo le accuse – già resosi responsabile di un furto nello stesso supermercato alcune ore prima. Tornato sulla ’scena del crimine’ il 24enne è stato quindi seguito dagli addetti e visto infilare nel proprio borsone alcune confezioni di cioccolatini e biscotti, tentando di sviare i sospetti mettendo altre confezioni invece nel carrello. Resosi conto tuttavia di essere pedinato, l’albanese avrebbe abbandonato il carrello per tentare la fuga dal supermercato.

All’uscita però, un addetto alla vigilanza ha tentato di impedirgli di abbandonare il supermercato e a questo punto ne sarebbe nato un parapiglia fra il 24enne e i tre addetti, sopraggiunti a dare man forte al collega. L’albanese avrebbe spintonato, morso e graffiato gli addetti, fino ad essere immobilizzato, così come lo hanno trovato i carabinieri avvertiti dalle guardie. Una volta perquisito, i militari hanno potuto trovare in tutto 24 scatole di biscotti, e alcuni cioccolatini per un complessivo valore di 88 euro.

Per questo nei confronti del ragazzo sono scattate le manette con l’accusa di rapina.