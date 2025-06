Rapina sala slot armato di coltello. Arrestato mentre cerca di fuggire

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti dal titolare di una sala slot di Marina Centro, che nella tarda serata di martedì si è visto minacciato da parte di un 27enne originario del Niger che è entrato nel centro scommesse armato di un coltellaccio da cucina con lama lunga 24 centimetri. Secondo quanto ricostruito dai militari della sezione Radiomobile del nucleo operativo dei carabinieri di Rimini, il 27enne infatti armato del coltellaccio avrebbe cercato di forzare il vano in cui sono custoditi i soldi di una slot machine all’interno di un centro scommesse in zona Marina Centro. Accortosi però di quanto stava accadendo dentro l’attività, il titolare è quindi intervenuto nel tentativo di impedire al 27enne di compiere il furto. Sarebbe stato a questo punto che il 27enne ha reagito spintonando via l’uomo facendolo così cadere a terra e cercando di dileguarsi in fratta e furia una volta scoperto. Il tempestivo arrivo dei carabinieri, allertati in precedenza dallo stesso titolare del centro scommesse, ha però permesso ai militari di individuare poco lontano il malvivente e di arrestarlo in flagranza di reato. Il 27enne, accusato di tentata rapina impropria, ieri mattina è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per il rito direttissimo. Qui il pm ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa – rappresentata dall’avvocato Marco Pastocchi – ha chiesto la non applicazione di misure e in via subordinata una misura non custodiale. Il giudice ha accolto tale richiesta, convalidando l’arresto e disponendo per il 27enne il divieto di dimora nella provincia di Rimini. Il legale del 27enne ha quindi richiesto i termini a difesa.