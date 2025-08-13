Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Cronaca
Rapina con spray al peperoncino, rubati collana e monopattino elettrico: arrestato un 17enne

Paura al Parco del Mare a Rimini, due ragazzini hanno aggredito un loro coetaneo. Durante i controlli, la vittima ha riconosciuto uno dei 2 tra alcune persone fermate per l'identificazione

Il ragazzo è stato aggredito e in due gli hanno rubato la collana e il monopattino elettrico minacciandolo con lo spray al peperoncino (foto generiche)

Rimini, 13 agosto 2025 – Serata di paura ieri al Parco del Mare, dove un minorenne di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata . Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il giovane avrebbe aggredito un coetaneo , strappandogli una collana dal collo e sottraendogli il monopattino elettrico che aveva noleggiato, minacciandolo con uno spray al peperoncino.

L'episodio si è verificato nei pressi di piazza Kennedy. La pattuglia in servizio di presidio nell'area è stata avvicinata dalla vittima, che ha raccontato di essere stata assalita poco prima da due ragazzi. Dopo avergli portato tramite la collana, i due lo avrebbero minacciato con lo spray urticante, costringendolo a cedere anche il monopattino , per poi fuggire.

Grazie alla descrizione fornita dal ragazzo, gli agenti hanno avviato una ricerca immediata, coinvolgendo anche il Nucleo moto montato. Durante i controlli, la vittima ha riconosciuto uno degli aggressori tra alcune persone fermate per l'identificazione, nonostante avesse cambiato abiti. Nel suo zaino, infatti, sono stati ritrovati i vestiti corrispondenti alla descrizione. Il giovane avrebbe anche tentato di liberarsi dello spray al peperoncino, gettandolo in un cestino, ma l'oggetto è stato recuperato dagli operatori.

Dopo la denuncia formalizzata alla presenza della madre della vittima, è intervenuta la squadra giudiziaria per procedere all'arresto. Il 17enne, privo di documenti, è stato fermato su disposizione del pm del Tribunale per i Minorenni di Bologna con l' accusa di rapina impropria aggravata . Trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Ancona, dovrà comparire davanti al Giudice del Tribunale dei Minori per la convalida dell'arresto

