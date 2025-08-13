Rapina con spray al peperoncino, rubati collana e monopattino elettrico: arrestato un 17enne

Rimini, 13 agosto 2025 – Serata di paura ieri al Parco del Mare , dove un minorenne di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata . Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il giovane avrebbe aggredito un coetaneo , strappandogli una collana dal collo e sottraendogli il monopattino elettrico che aveva noleggiato, minacciandolo con uno spray al peperoncino.

L'episodio si è verificato nei pressi di piazza Kennedy. La pattuglia in servizio di presidio nell'area è stata avvicinata dalla vittima, che ha raccontato di essere stata assalita poco prima da due ragazzi. Dopo avergli portato tramite la collana, i due lo avrebbero minacciato con lo spray urticante, costringendolo a cedere anche il monopattino , per poi fuggire.

Grazie alla descrizione fornita dal ragazzo, gli agenti hanno avviato una ricerca immediata, coinvolgendo anche il Nucleo moto montato. Durante i controlli, la vittima ha riconosciuto uno degli aggressori tra alcune persone fermate per l'identificazione, nonostante avesse cambiato abiti. Nel suo zaino, infatti, sono stati ritrovati i vestiti corrispondenti alla descrizione. Il giovane avrebbe anche tentato di liberarsi dello spray al peperoncino, gettandolo in un cestino, ma l'oggetto è stato recuperato dagli operatori.