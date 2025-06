Rapina in tabaccheria: “Mi ha puntato la pistola, gli ho dato tutto”. La fuga in bici elettrica Con il volto coperto da un cappellino e dal cappuccio, un giovane ha fatto irruzione in pieno giorno all’Alexander di viale Regina Elena a Rimini. Il titolare Valter Vespucci sotto choc: “Mi ha lanciato uno zaino dicendomi di riempirlo”