Rapina tra i banchi del mercato. Preso a Bolzano il latitante

Lo scorso anno era entrato in azione tra le bancarelle del mercato del sabato, prendendo di mira una donna. L’aveva strattonata e percossa, fino a riuscire a strapparle il cellulare dalle mani, e si era poi dileguato. Dopo diversi mesi, il giovane rapinatore – che era ricercato dalle forze dell’ordine – è saltato nuovamente fuori in provincia di Bolzano, dove è stato arrestato dai carabinieri.

I militari del comando compagnia di Merano hanno fermato nel piccolo comune di Postal il fuggitivo tunisino, mentre si trovava nel centro del borgo. Sono stati alcuni cittadini a segnalare al 112 la presenza di un uomo che si aggirava tra le case con fare sospetto e la pattuglia giunta sul posto ha bloccato un giovane di 19 anni, tunisino, senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, che non è stato in grado di fornire una giustificazione in merito alla sua presenza a quell’ora nel centro abitato, è risultato essere ricercato perché condannato in via definitiva a scontare 9 mesi di carcere per reati contro il patrimonio. Il 19enne tunisino è infatti risultato l’autore di una rapina commessa nel 2024 a Rimini tra le bancarelle del mercato ai danni di una donna, alla quale aveva portato via il telefono dopo averla aggredita.

Terminate le formalità di rito, il tunisino è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Bolzano.