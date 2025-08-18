Rapina un turista sul lungomare. Lo ferma chiedendo una sigaretta poi gli porta via soldi e telefono

Rimini, 18 agosto 2025 – Lo ha avvicinato con una scusa banale: "Mi offriresti una sigaretta?". Ma le sue intenzioni erano altre: ha aggredito l’uomo e l’ha rapinato, portandogli via i soldi e il resto. L’episodio è avvenuto sabato sera sul lungomare di Viserbella. Vittima del rapinatore un turista che passeggiava lungo viale Porto Palos a Viserbella. L’uomo è stato fermato da un giovane nordafricano che gli ha chiesto se aveva una sigaretta. Nemmeno il tempo di rifiutare, che il rapinatore si è avventato contro il turista: l’ha colpito e gli ha portato via portafoglio e telefono. Sul posto è arrivata poco dopo una pattuglia della polizia di Stato.

Sempre i poliziotti sono intervenuti ieri verso le 5 sul lungomare, in zona porto (vicino a piazzale Boscovich) per una rissa scoppiata tra due gruppi di ragazzi. I giovani si sono affrontati in strada. Botte da orbi, fino a quando non sono arrivate a sirene spiegate alcune volanti della polizia che si trovavano nelle vicinanze, chiamate da alcuni passanti. Ma quando gli agenti sono giunti sul posto, dei ragazzi coinvolti nello scontro non erano già fuggiti. Scene che si ripetono spesso durante i weekend nella zona del porto. Per questo, durante il fine settimana di Ferragosto, le forze dell’ordine hanno intensificato il presidio della zona. Il piano per la sicurezza predisposto per il weekend di Ferragosto ha visto impegnati centinaia di uomini, con pattuglioni anche sulla spiaggia (con agenti a bordo dei quad), controlli serrati in tutti i luoghi degli eventi e della movida, posti di blocco sulle principali strade per fare l’etilometro e l’impiego dell’elicottero. Sono stati numerosi gli interventi effettuati tra sabato e domenica, in particolare alla sera.

Due i ladri di spiaggia fermati in poche ore dalla polizia, durante il pomeriggio di sabato. Il primo intervento al bagno Nettuno, dove alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza di due nordafricani che si aggiravano con fare sospetto tra gli ombrelloni: hanno dato l’allarme, poco dopo gli agenti sono arrivati e sono riusciti a bloccare uno dei due, portato in questura per l’identificazione. Colta sul fatto una donna al bagno 58: la ladra è stata bloccata poco dopo le 19 dagli stessi bagnanti e consegnata poi ai poliziotti, che durante la perquisizione hanno trovato un borsello e un telefonino che aveva appena rubato. Per la donna è scattata la denuncia per furto aggravato.

Manuel Spadazzi