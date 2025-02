Rapina un’anziana e scappa: arrestato

Ha aspettato che la sua vittima, una donna riccionese di 77 anni, uscisse di casa. Le è saltato addosso e le ha strappato dalle mani la borsetta, ma nella colluttazione l’anziana è caduta a terra, rompendosi l’omero. Il rapinatore, un 22enne marocchino, è stato però rintracciato e arrestato dai carabinieri di Riccione. È accusato di rapina, furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato dopo un intervento tempestivo da parte dei militari, che hanno risposto prontamente a una chiamata d’emergenza.

L’episodio è avvenuto l’altro ieri, quando la vittima ha allertato i carabinieri raccontando di aver subito una rapina da parte di un giovane incappucciato. Secondo quanto riferito ai militari, l’uomo le ha strappato la borsa di spalla, facendola rovinare violentemente a terra. La signora, a seguito della caduta, ha riportato una frattura all’omero della spalla ed è stata costretta a recarsi in ospedale, dove i sanitari le hanno diagnosticato una prognosi di 40 giorni. Prima di essere trasportata al pronto soccorso, però, la donna ha fornito ai carabinieri informazioni fondamentali sull’aggressore, dettagli che si sono rivelati determinanti per risalire rapidamente al suo arresto. Alcuni testimoni, infatti, hanno confermato la descrizione dell’uomo, consentendo ai militari di avviare le ricerche in breve tempo.

Poco dopo, i carabinieri hanno individuato il presunto rapinatore, un giovane marocchino di 22 anni senza fissa dimora, che si trovava a poca distanza dal luogo della rapina. Durante il controllo, i militari lo hanno trovato in possesso della borsa rubata, con all’interno gli effetti personali della donna. Il giovane, prima di essere arrestato, aveva anche tentato di utilizzare la carta di credito della vittima per acquistare cinque pacchetti di sigarette in una tabaccheria vicina e aveva cercato di prelevare denaro da uno sportello bancomat. Tuttavia, il tentativo di prelievo non è andato a buon fine, poiché la carta era stata tempestivamente bloccata da un familiare della donna.

L’arrestato è stato portato in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto per rapina, furto e utilizzo illecito di carte di pagamento. Successivamente, è stato accompagnato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La borsa e gli altri effetti personali della vittima sono stati restituiti alla legittima proprietaria, che ha rivolto un ringraziamento ai carabinieri per l’intervento immediato.