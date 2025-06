Rapinano i turisti con il coltello: presi

Notti movimentate nella Perla verde, tra aggressioni, rapine e controlli. Verso le 2 di ieri, i carabinieri di Riccione, insieme ai colleghi della stazione di Misano, hanno arrestato due giovani – un 24enne e un 16enne, entrambi di origine straniera e residenti in provincia di Perugia – con l’accusa di aver tentato di mettere a segno una rapina, armati di coltello non lontano da un locale in viale Torino.

L’intervento è scattato dopo la telefonata di un giovane al 112. La pattuglia, guidata dalle indicazioni fornite in tempo reale dalla centrale operativa, ha rapidamente individuato i due sospettati, che alla vista dei militari si sono dati alla fuga verso la spiaggia. Dopo un breve inseguimento, e nonostante la resistenza opposta, i due sono stati fermati e condotti in caserma.

Le ricostruzioni hanno fatto emergere che i due avevano già tentato di rapinare un turista – che però non aveva né denaro né oggetti di valore – e poco dopo avevano aggredito un altro giovane strappandogli una catenina, poi restituita perché danneggiata durante la colluttazione. Il 24enne è stato portato in carcere a Rimini, mentre il minorenne è stato affidato al centro di prima accoglienza minorile di Ancona.

Anche gli agenti della polizia locale di Riccione sono stati impegnati in una serie di controlli. Tra i vari episodi, spicca il caso di un cittadino iracheno, residente in Germania ma irregolare in Italia, controllato in piazzale Roma per molestie ai passanti. Durante il trasferimento in Questura per l’identificazione, l’uomo ha danneggiato il veicolo di servizio rompendo un finestrino e, nella stessa giornata, è stato trovato in possesso di uno sfollagente. È stato denunciato per danneggiamento aggravato, porto abusivo d’arma e violazione delle norme sull’immigrazione. In serata, ha avuto anche un malore che ha richiesto l’intervento del 118. Un altro intervento ha riguardato un cittadino marocchino fermato per furto aggravato ai danni di un negozio. Era senza documenti, è stato fotosegnalato, denunciato e segnalato per la sua posizione irregolare. Sempre in zona centrale, su richiesta di un bagnino, è stato fermato un pregiudicato pugliese che utilizzava strutture balneari e ristoranti senza pagare.