Rapinano market a Marina centro: aggredito l’addetto alla sicurezza

Rimini, 1 luglio 2024 – Hanno tentato di fare razzia in un supermercato di Marina centro, approfittando del caos e della folla sul lungomare per l’arrivo del Tour de France.

E quando l’addetto alla sicurezza se ne è accorto, l’hanno aggredito prendendolo a botte e poi hanno cercato di fuggire. Non ci sono riusciti grazie al tempestivo intervento di due pattuglie della polizia di Stato, accorse subito sul posto.

In manette due giovani, entrambi nordafricani, accusati di rapina impropria: oggi compariranno davanti al giudice per la direttissima. L’episodio è avvenuto sabato, verso le 17, alla Conad di viale Vespucci. I due nordafricani erano insieme a un altro (minorenne). Avevano già messo le mani su varie bottiglie di alcolici e alcuni generi alimentari e stavano tentando di uscire senza pagare, quando l’addetto alla sicurezza li ha beccati. E la loro reazione è stata violenta: si sono scagliati contro di lui, colpendolo ripetutamente. Non sono riusciti a farla franca perché gli agenti di polizia, intervenuti rapidamente sul posto, li hanno fermati e arrestati.

Sempre nel pomeriggio di sabato è finito in manette un esagitato che lanciava bottiglie di vetro contro i clienti in un bar di via Tripoli. All’arrivo di una pattuglia, l’uomo si è rivoltato contro gli agenti e li ha colpiti con calci e pugni: è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. In manette, sabato sera, anche un giovane spacciatore albanese beccato a spacciare cocaina sul lungomare. Gli agenti gli hanno trovato addosso varie dosi di cocaina e 1.200 euro in contanti. Infine l’altro ieri la polizia è intervenuta in difesa di una donna, che aveva chiesto aiuto per difendersi dall’aggressione del compagno violento. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno scoperto che non si trattava del primo episodio di maltrattamenti e hanno così arrestato l’uomo.