Rapinata e travolta dall’auto "Mia madre rischia la vita per colpa del suo aggressore"

È ancora in condizioni gravissime la donna di 87 anni ricoverata in ospedale a causa della rapina subita sabato, presso il parcheggio del centro commerciale Le Befane. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze dell’emorragia celebrale riportata dall’anziana, che è stata investita dal rapinatore e poi è caduta battendo violentemente la testa. La donna (originaria di Novafeltria, ma vive a Rimini) si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale ’Infermi’. I familiari sono disperati. "È assurdo – dice il figlio – Mia madre sta rischiando la vita per colpa del rapinatore che l’ha aggredita". Nonostante l’età avanzata "mia madre – continua – è ancora una donna in gamba, autonoma, che guida e fa i suoi giri. Va spesso a fare la spesa da sola". Anche alle Befane. "Sabato non era la prima volta che faceva la spesa da sola nel centro commerciale. Di tanto in tanto ci va". E non le era mai accaduto nulla, prima dell’aggressione di sabato.

La rapina si è consumata nel parcheggio delle Befane. Erano da poco passate le 12, quando la donna, fatta la spesa, si è avviata verso la macchina per tornare a casa. Sistemato il carrello a fianco alla vettura, ha iniziato a caricare la spesa a bordo. In quel momento viene adocchiato dal rapinatore, un 38enne napoletano con vari precedenti alle spalle, anche per furti e scippi. Lui esce dalla sua macchina e con un scatto fulmineo ruba la borsa che la donna teneva appesa al carrello della spesa. Il rapinatore risale rapidamente in auto, ma l’anziana d’istinto reagisce. Va verso il finestrino della vettura del rapinatore, nel tentativo di riprendersi la borsa, ma il 38enne non si ferma e anzi accelera e con una brusca sterzata centra in pieno l’anziana. La signora viene travolta e finisce rovinosamente a terra. A soccorrere immediatamente la 87enne ci pensano alcuni passanti, mentre il rapinatore si dà alla fuga.

Gli uomini della Squadra mobile della polizia si mettono sulle sue tracce, e grazie ai filmati delle telecamere e ai successi accertamenti riescono a individuare il rapinatore, che nel frattempo aveva già lasciato la provincia di Rimini. L’uomo è stato arrestato, si trova da domenica in carcere e oggi si terrà l’udienza di convalida: è accusato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Il rapinatore, difeso dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero, oggi darà la sua versione dei fatti. "Siamo sicuri – aveva spiegato il suo legale dopo l’arresto – di poter chiarire, certi che il giovane si sia reso conto del suo errore e che collabori in modo tale che episodi simili non avvengano più".

ma.spa.