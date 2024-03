Rapinato il fratello del sindaco. Pestato per 50 euro nel sottopasso. Aggressore incastrato dai filmati

Prima è stato riempito di botte e poi rapinato nel sottopassaggio della fermata di Fiabilandia del Metromare da una persona conosciuta pochi minuti prima alla stazione dei treni di Rimini, che poi era riuscita a fuggire facendo perdere completamente le proprie tracce. Una disavventura tremenda quella capitata il 26 gennaio scorso al fratello del sindaco Jamil Sadegholvaad, Karim, che però in seguito all’accaduto aveva deciso di non presentare denuncia.

Ma i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini hanno comunque svolto una serie di indagini approfondite sull’episodio. Riuscendo a risalire, grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, all’identità del presunto assalitore, un cittadino di origine africana, del Mali, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

A seguito della richiesta della Procura, il gip di Rimini aveva emesso a carico del rapinatore un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per un po’ lo straniero era riuscito a sfuggire alla cattura, finché nei giorni scorsi i militari dell’Arma non hanno notato il sospettato mentre si aggirava nel piazzale della stazione dei treni. Nei suoi confronti sono così scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata.

L’aggressione si era consumata nel cuore della notte. L’africano di 26 anni si era prima avvicinato al fratello del sindaco, offrendosi di vendergli della droga. Poi, davanti al diniego di Karim Sadegholvaad lo aveva pedinato e seguito a bordo del Metromare, diretto verso Rivazzurra. È stato all’altezza di Fiabilandia che il fratello del sindaco si sarebbe incamminato nel sottopassaggio.

A quel punto il maliano gli sarebbe saltato addosso come una furia. Secondo le ricostruzioni il fratello del sindaco di Rimini sarebbe stato spintonato, buttato a terra, riempito di pugni e calci, prima che il 26enne indagato riuscisse a mettere le mani sui 50 euro che Karim aveva con sé e darsela a gambe. Il 26enne, difeso dall’avvocato Guido Caparrini, durante l’interrogatorio di garanzia in carcere ha però negato tutte le accuse. Il gip a sua volta ha convalidato il fermo e lo straniero si trova ancora nel carcere dei ‘Casetti’. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, l’uomo, che risulta domiciliato presso una cooperativa, il 12 febbraio era già stato arrestato per un’altra rapina ai danni di un turista, vicino ad un distributore di sigarette. Il giovane aveva strappato dalle mani del malcapitato i 50 euro mentre li inseriva nel distributore. La banconota si era strappata e il 26enne quando era stato arrestato aveva ancora con sé i 50 euro riconoscibili perché strappati in un angolo.