Rapinato sul lungomare. Via monopattino e collana

È finita con un arresto la rapina avvenuta nella serata di martedì nel parco del mare di Rimini, all’altezza di piazza Kennedy. Lì dove un ragazzo di 17 anni, di origine nordafricana, è accusato di aver sottratto a un coetaneo una collana e un monopattino, minacciandolo con uno spray al peperoncino. La vicenda si è consumata poco dopo il tramonto, in una zona frequentata da famiglie, turisti e sportivi che affollano la passeggiata sul mare nelle serate estive. La pattuglia della polizia locale, impegnata nel servizio di presidio dell’area, è stata avvicinata da un giovane visibilmente scosso, che ha raccontato di essere stato appena aggredito.

La vittima ha riferito che due ragazzi lo avevano affrontato senza preavviso: uno gli aveva strappato la collana dal collo, mentre l’altro lo aveva minacciato puntandogli contro una bomboletta di spray urticante. Subito dopo, i due avevano portato via il monopattino che il ragazzo aveva noleggiato, dileguandosi tra la folla. Raccolta la descrizione dei presunti aggressori, gli agenti hanno immediatamente attivato le ricerche, coinvolgendo anche il nucleo moto montato per pattugliare più rapidamente il lungomare e le aree limitrofe. Pochi minuti dopo, la svolta: tra le persone fermate per l’identificazione, la vittima ha riconosciuto uno dei due autori della rapina. Il minorenne, che nel frattempo aveva cambiato abbigliamento nel tentativo di confondere le acque, nascondeva nello zaino i vestiti descritti dalla vittima.

Durante le verifiche, il giovane ha cercato di disfarsi dello spray al peperoncino, gettandolo in un contenitore dei rifiuti. Un gesto notato dagli agenti, che hanno recuperato l’oggetto per inserirlo tra le prove. Accompagnato al comando, il ragazzo – privo di documenti – è stato identificato e posto in stato di arresto su disposizione del pubblico ministero del tribunale per i minorenni di Bologna, con l’accusa di rapina impropria aggravata. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, alla presenza della madre, il minorenne è stato trasferito al centro di prima accoglienza di Ancona. Sono ora in corso le ricerche del complice che si trovava insieme a lui. L’analisi delle telecamere di sorveglianza potrà essere utile per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.