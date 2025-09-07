Rapinatore nel minimarket. Pugni in faccia al titolare

Prima si finge cliente, poi pianta un pugno in faccia al titolare del negozio per scappare con la cassa. Ma la fuga dura poco, perché dietro di lui si scatena un inseguimento da film tra i vicoli affollati attorno alla stazione dei treni, con i militari dell’Esercito e i carabinieri alle calcagna.

È quanto accaduto venerdì pomeriggio, quando un 32enne residente in provincia di Sassari ha pensato bene di tentare il colpo della giornata in un minimarket non lontano dai binari. La sua entrata sembrava quella di un cliente qualunque: due passi tra gli scaffali, l’aria da chi sta per comprare qualcosa. In realtà stava solo aspettando il momento giusto. E quando ha visto la strada libera, si è fiondato alla cassa, l’ha afferrata con un gesto fulmineo e ha tentato di filarsela di corsa.

Il titolare, però, non ci stava a lasciargli portare via l’incasso senza reagire. Si è lanciato per fermarlo, ma ha rimediato un pugno dritto in faccia che l’ha mandato al tappeto. A quel punto il ladro ha imboccato la porta e si è buttato nelle strade affollate, convinto forse di sparire tra la gente. Non aveva fatto i conti con i militari del 7° reggimento aviazione dell’Esercito ’Vega’, impegnati nell’operazione "Strade Sicure". Erano proprio lì, a due passi, e hanno visto la scena. In un attimo hanno dato l’allarme ai carabinieri e si sono messi all’inseguimento del fuggitivo. I passanti si sono girati sorpresi, qualcuno ha fatto appena in tempo a scansarsi mentre il 32enne correva a perdifiato tra la folla, inseguito in pieno giorno da uomini in divisa. Una scena che sembrava uscita da una serie tv poliziesca. La fuga, però, è durata meno del previsto: bloccato in una strada laterale, l’uomo è stato immobilizzato e consegnato ai carabinieri, arrivati sul posto pochi minuti dopo. Portato in caserma, è stato arrestato in flagranza per tentata rapina e rinchiuso nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo davanti al magistrato. Intanto al minimarket arrivava il 118 per soccorrere il titolare, colpito al volto. Per lui, oltre allo spavento, cure immediate e un passaggio al pronto soccorso di Rimini per i necessari accertamenti.

Il 32enne, con alle spalle già diversi precedenti, pensava forse di farla franca approfittando della confusione del centro città. Invece, nel giro di pochi minuti, si è ritrovato a passare da presunto rapinatore a detenuto, mentre l’incasso del negozio è tornato nelle mani del legittimo proprietario.