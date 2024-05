Rapinatori armati in casa. De Leonardis e il marito minacciati con la pistola:: "Dateci i soldi e gli orologi"

"Noi stavamo dormendo quando mio marito ha lanciato un urlo tremendo. Mi sono svegliata di soprassalto, col cuore in gola. Quando ho aperto gli occhi, davanti a me c’era il rapinatore con in mano la pistola. Continuava a dire: tirate subito fuori i soldi e gli orologi e non vi faremo del male". Un vero e proprio incubo quello che si è materializzato, nel cuore nella notte, nella camera da letto di Daniela De Leonardis - vice presidente della Provincia di Rimini e consigliera comunale di Rimini per lista Jamil Rimini Rinata – e del marito Massimo Casadei, consulente finanziario. L’altra notte intorno alle 2 la coppia - che abita al primo piano di una villetta a due passi dal lungomare di Torre Pedrera - è stata buttata giù dal letto da due banditi, con volto travisato e guanti, uno dei quali armato con una pistola. Difficile dire se l’arma fosse vera o invece una semplice scacciacani priva del tappo rosso. Il terrore, quello sì, è stato reale e in un attimo si è impossessato dei coniugi, rimasti per alcuni minuti in bàlia dei malviventi, che poi sono scappati portando via due Rolex, contanti e alcuni preziosi.

Com’erano fatti i rapinatori?

"Uno dei due era molto magro. Entrambi parlavano italiano ma con un accento straniero, forse dell’est Europa. Indossavano i guanti, gli scaldacollo, i cappucci. Uno, quello con la pistola, si era coperto parte del viso con un cappello, l’altro invece aveva la faccia nascosta da una specie di passamontagna".

Vi hanno picchiati o immobilizzati?

"No, per fortuna non hanno usato violenza. Si sono limitati a farci prendere un brutto spavento e a minacciarci".

In che modo?

"Quello con la pistola si è diretto da mio marito e gliel’ha sventolata sotto il naso. L’altro mi ha tenuto la testa premuta sul cuscino. Io lo pregavo di non farci del male, e lui continuava a ripetere che volevano solamente soldi e orogoli e di non preoccuparci perché se ne sarebbero andati via subito".

Quanto sono rimasti in casa?

"Pochi minuti, forse meno di cinque. Sono stati molto veloci. hanno sempre mantenuto il sangue freddo, non hanno mai perso la calm.".

Cos’hanno portato via?

"Cercavano gli orologi, probabilmente da tempo ci stavano tenendo d’occhio e avevano notato quelli che indossavamo. Hanno preso il Rolex dal comodino di mio marito e si sono fatti consegnare il mio".

E poi?

"Poi hanno obbligato mio marito ad aprire la cassaforte. Dentro c’erano dei contanti, una piccola somma. Si sono presi anche dei braccialetti. Uno di loro ha cercato di sfilarmi un paio di anelli dalla mano, ma non c’è riuscito e il complice lo ha convinto ad andarsene".

Cos’ha pensato in quei cinque terribili minuti?

"Dopo un po’ ho capito che non ci avrebbero fatto del male e che se ne sarebbero andati una volta preso il bottino. Però ho avuto comunque paura, molta paura.... soprattutto per mio marito. Temevo potesse in qualche modo reagire, facendo scattare la reazione dei banditi".

Cosa avete fatto, una volta che se ne sono andati?

"Ci siamo assicurati che non fossero andati anche al piano terra, dove abita mia figlia. Abbiamo chiamato i carabinieri, che sono arrivati immediatamente. Sono stati davvero molto professionali e ci hanno rincuorato".

Avete un antifurto in casa?

"No, anche se ora lo faremo installare. Torre Pedrera è sempre stato un quartiere tranquillo. Mai avuto problemi di sicurezza e mai subito neppure un furto. Pensi che d’estate, qui siamo abituati a dormire con la finestra socchiusa. Non voglio che l’ansia e la paura prendano il sopravvento. Torre Pedrera, ci tengo a ribadirlo, è un quartiere sicuro: ne sono convinta e continuerò a sostenerlo anche dopo quello che ci è successo".

Lorenzo Muccioli