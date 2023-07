Rapinatori in fuga a Rimini, arrestati tre giovani nordafricani

Tentano di allontanarsi dal supermercato senza pagare la spesa e spintonano il cassiere che si mette in mezzo facendogli sbattere la testa sul pavimento. È accaduto mercoledì scorso in viale Ceccarini, dove tre giovani nordafricani hanno seminato il panico dopo aver fatto man bassa di pasta e merendine dagli scaffali, spintonando un dipendente che aveva provato a dire loro qualcosa. Dopo la fuga precipitosa del terzetto, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riccione. I militari hanno fatto scattare immediatamente le ricerche, rintracciando i tre rapinatori alla fermata del Metromare. Due di loro hanno provato a sfuggire all’identificazione assalendo le divise. Una volta portati in caserma, tutti e tre sono stati dichiarati in arresto per rapina impropria in concorso. All’interno dello zaino di uno di loro, è stata recuperata la refurtiva.