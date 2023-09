Rapinatrice incinta arrestata (e già libera), la complice ai domiciliari: paura a Rimini

Rimini, 11 settembre 2023 - Il 'pancione' che si porta appresso non l'ha scoraggiata dall'unirsi alla complice nel tentare di rapinare la legatoria di via Matteotti. In manette è finita una ragazza di 22 anni di etnia rom, arrestata dai carabinieri della compagnia di Rimini insieme ad una connazionale di 25 anni.

Dopo aver messo a segno il colpo, le due non si sarebbero fatte scrupoli ad aggredire il titolare del negozio che si era lanciato al loro inseguimento, strattonandola e 'trascinandolo' per alcuni metri con la loro macchina.

Tutto comincia domenica sera, in via Matteotti, fuori dalla legatoria. A quell'ora il negozio è ancora aperto, ma il titolare è uscito un attimo dalla bottega per sbrigare una commissione. Le due malviventi sono appostate in strada, a bordo di una macchina, in attesa dell'occasione propizia per entrare in azione. Approfittando del momento di distrazione del negoziante, scendono dall'auto e si intrufolano nella legatoria. Rovistano nella cassa e trovano circa 550 euro in contanti. Arraffato il bottino, si dirigono verso l'uscita.

Nel frattempo però il titolare torna indietro e si ritrova a tu per tu con le giovani ladre. Si mette ad urlare e cerca in tutti i modi di bloccarle. Volano spintoni, e in qualche modo le rapinatrici riescono a salire sull'auto, pronte a fuggire. Il negoziante però non molla e riesce a infilare una gamba nell'abitacolo della vettura impedendo alle fuggitive di chiudere la portiera. La ragazza al volante spinge sull'acceleratore e il povero titolare viene trascinato per alcuni metri, per fortuna senza riportare ferite gravi.

Nel frattempo qualcuno ha allertato i carabinieri, che arrivano sul posto a sirene spiegate, cogliendo in flagranza le malviventi, che vengono arrestate con l'accusa di rapina impropria in concorso.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. La 25enne, difesa dall'avvocato Ninfa Renzini, è comparsa in aula nel corso dell'interrogatorio di convalida. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. La più giovane, essendo in gravidanza, è stata invece rimessa in libertà, ma resta comunque indagata per l'episodio che l'ha vista protagonista.