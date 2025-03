Rapinava gli anziani al bancomat. Arrestato ospite di San Patrignano

Era ospite della comunità San Patrignano a Coriano, ma si recava di quando in quando in trasferta nel comasco per compiere rapine ai bancomat. Nella mattinata del 4 marzo scorso, i carabinieri della stazione di Lurago d’Erba hanno infine dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne di Caslino d’Erba. L’arresto è il frutto di una complessa attività investigativa iniziata nell’aprile del 2024 quando l’uomo, a volto coperto e armato di un grosso coltello da cucina, dopo essersi nascosto nei pressi dello sportello Atm della banca Intesa Sanpaolo di Lambrugo, attendeva le proprie vittime.

Gli episodi denunciati, che hanno portato all’arresto del malvivente sono due: il primo risale al pomeriggio del 4 aprile 2024 quando la vittima, un 79enne di Inverigo, dopo aver prelevato allo sportello bancomat di via Statale è stato bloccato con forza e rapinato del suo portafogli contenente 550 euro; la seconda rapina, invece, è avvenuta il 20 aprile 2024 a danno di un 56enne che, sotto la minaccia di un coltello, è stato costretto a consegnare la somma di 350 euro appena prelevata.

Per risalire all’identità del malvivente, i militari dell’Arma di Lurago d’Erba hanno intrapreso una minuziosa e dettagliata raccolta di informazioni fornite sia dalle stesse vittime e di alcuni testimoni. Anche le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona sono risultate fondamentali per il proseguo delle indagini.

Alcuni frame ritraenti il volto del rapinatore, spogliatosi del passamontagna una volta allontanatosi dalla banca, sono stati inseriti in un sofisticato software di riconoscimento in possesso all’Arma, disponibile presso l’aliquota operativa della compagnia di Cantù. Fondamentale è stata anche l’attenta visione dei filmati da parte dei militari, i quali hanno rilevato tra i vari dettagli, anche un tatuaggio. Il ‘match’ restituito dal sistema ha permesso l’identificazione del 37enne che è stato raggiunto dai carabinieri presso la comunità di San Patrignano ed è stato arrestato.