Rapine agli anziani dopo i prelievi al bancomat. I carabinieri rintracciano e arrestano un 30enne

È stato arrestato dai carabinieri a Riccione il 30enne romeno che, tra agosto e novembre del 2023, aveva seminato il panico in provincia di Brescia, mettendo a segno una serie di rapine. L’uomo aveva ha preso di mira principalmente anziani intenti a prelevare contanti agli sportelli bancomat delle filiali. Il modus operandi del criminale era incredibilmente metodico: dopo aver osservato attentamente l’area intorno allo sportello, sceglieva la sua vittima, spesso individui anziani, e si avvicinava con una scusa.

Una volta vicino alla persona che stava effettuando il prelievo, si posizionava strategicamente tra il malcapitato e il bancomat, con una mossa rapidissima arraffava i contanti, e scappava via a gambe levate. Le autorità sono riuscite a identificare il rapinatore grazie all’analisi delle immagini di sorveglianza delle banche, che lo hanno immortalato in azione, e al suo vistoso tatuaggio sull’avambraccio, riconosciuto da tutte le vittime. I carabinieri di Brescia hanno collaborato per rintracciare e arrestare il colpevole, che è stato successivamente incriminato e portato in carcere. Il rapinatore avrebbe commesso almeno cinque rapine, accumulando una somma superiore ai 7.500 euro. Inoltre, quando le vittime tentavano di reagire, il criminale non esitava a usar la forza fisica, spingendo o ingaggiando brevi colluttazioni per impossessarsi dei contanti appena prelevati.