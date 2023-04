Rapinò due turisti: condannato Tre anni e mezzo al rapper Medy

di Francesco Zuppiroli

Un passato difficile torna a bussare alla porta del rapper Medy. Il cantante classe 2001 di origini marocchine e residente a Bologna, dove è cresciuto nel quartiere San Donato, è stato infatti condannato nei giorni scorsi a tre anni e sei mesi di reclusione per una rapina compiuta nell’estate del 2020 a Riccione. Questa la decisione arrivata al termine del processo con rito abbreviato tenutosi davanti al gup del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli. Medy, al secolo Mehdi El-Marbouh, è al momento uno dei nomi emergenti del panorama rap nazionale, protagonista nell’anno appena passato di alcune collaborazioni musicali di successo con colleghi artisti come Capo Plaza, AVA e Villabanks. Il 13 gennaio di quest’anno, Medy ha poi esordito con il primo album della sua carriera, intitolato ‘Nove Chiamate’. Ma a fare da contraltare ad un presente di traguardi artistici, con svariati concerti fissati in giro per l’Italia, c’è un passato difficile fatto di microcriminalità con cui ora Medy è costretto a (ri)fare i conti.

Il giovane rapper bolognese, infatti, il 25 luglio del 2020 era stato protagonista secondo le accuse di una rapina aggravata ai danni di due giovani turisti della Perla Verde. In quell’occasione il rapper, allora 19enne, fu arrestato dagli agenti delle Volanti della questura di Rimini dopo aver compiuto due rapine in serie assieme ad altri tre ’complici’ tutti del Bolognese e due dei quali all’epoca minorenni. In quel giorno d’estate la baby gang colpì nell’arco di un’ora un ventenne milanese, intorno all’una di notte in piazzale Roma, e un neo maggiorenne torinese. La giovane vittima milanese in quell’occasione fu avvicinata con una scusa, per poi essere immobilizzata con un braccio intorno al collo da uno dei componenti della gang, prima che un altro gli strappasse la catenina d’oro dal collo. Una scorribanda violenta a cui quella stessa notte d’estate di tre anni fa Medy, in concorso con gli altri tre giovani, ne fece seguire una seconda ai danni appunto di un torinese di 18 anni. All’altezza del bagno 83 il gruppetto fermò il coetaneo, costringendolo dietro minaccia di accoltellarlo a consegnare loro felpa e sigarette.

Dopo la follia, Medy e i ’complici’ si diedero alla fuga, salvo essere individuati quella stessa notte vicino alla banchina del porto di Riccione, dietro una folta siepe. Nell’immediatezza, la polizia trovò la gang ancora in posssesso della catenina d’oro e per i quattro componenti della gang, Medy compreso, scattarono le manette. Rinviato successivamente a giudizio per l’accusa di rapina aggravata in concorso, Medy, assistito dall’avvocato Roberto D’Errico del foro di Bologna, scelse il rito abbreviato. Nei giorni scorsi, la querelle giudiziaria si è conclusa con una condanna in primo grado a tre anni e sei mesi per il rapper emergente, che ora si trova in stato di libertà, con la promessa della difesa di un successivo ricorso in appello.