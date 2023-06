"Rapinò la sala giochi", ma mancano le prove

Rischiava una condanna a 10 anni e 6 mesi di reclusione, come richiesto dal pubblico ministero, ma alla fine è stato assolto per insufficienza di prove. Protagonista della vicenda un 52enne rinviato a giudizio davanti ai giudici del Collegio di Rimini in quanto accusato di rapina e di sequestro di persona per il cruento episodio consumatosi a Morciano il 4 novembre del 2013. Quella notte, un dipendente della sala giochi Happy Days era stato assalito, all’orario di chiusura, da due banditi con il volto travisato, che lo avevano scaraventato a terra, lo avevano immobilizzato legandogli le mani dietro la schiena con delle fascette da elettricista e tappandogli la bocca con del nastro adesivo, prima di rinchiuderlo in uno sgabuzzino.

In seguito il giovane lavoratore era riuscito a liberarsi e a dare l’allarme, ma nel frattempo gli autori del blitz si erano già dileguati. Ingente il bottino messo a segno dai rapinatori: oltre 7mila euro divisi in banconote e monete, oltre al giubbotto del dipendente, con all’interno cellulare, occhiali e chiavi della macchina. Gli oggetti trovati sulla scena del crimine erano stati sequestrati e spediti ai carabinieri del Ris, che erano riusciti a isolare dei campioni biologici partendo dalle tracce ritrovate sulle fascette e su un lembo del nastro adesivo. Campioni che in seguito avevano consentito l’elaborazione di un profilo genetico che però non aveva trovato inizialmente corrispondenza nella banca dati nazionale del Dna. Ai campioni biologici si era aggiunta anche un’impronta rinvenuta sul nastro adesivo.

Nel 2019 nella banca dati dei Ris era comparso il profilo genetico del 52enne, nel frattempo accusato di altri reati. Il suo Dna, secondo quanto affermato dagli inquirenti, sarebbe risultato compatibile con quello isolato a seguito della rapina e anche l’esame comparativo sull’impronta avrebbe dato esito positivo. Si era così arrivati alla sua incriminazione a distanza di dieci anni dal blitz e quindi al rinvio a giudizio. Gli avvocati della difesa – Vincenzo D’Agostino e Marco Tarek Tailamun del foro di Rimini – in aula hanno però sostenuto che gli elementi a carico del 52enne non fossero sufficienti a determinare un suo coinvolgimento nei fatti di Morciano. In una corposa memoria difensiva, l’avvocato D’Agostino ha sollevato alcune perplessità sulla ricostruzione fatta dai Ris, mentre l’avvocato Tailamum ha evidenziato come gli autori del colpo, quella notte, indossasero i guanti: per questo motivo, ha sostenuto, le impronte ritrovate su nastro adesivo e fascette devono per forza di cose risalire ad un momento precedente alla rapina.