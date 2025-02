Rapinò l’Artrov, riqualificato il reato e pena ridotta

Erano arrivate due pesanti condanne per i due tunisini di 27 e 19 anni arrestati inizialmente per violenza privata nei confronti del titolare del ristorante Artrov di Rimini. Il reato, infatti, era stato riqualificato in rapina in concorso, portando in primo grado a due condanne per 2 anni e 4 mesi di reclusione e l’espulsione dal territorio italiano. Tuttavia, per uno dei due nordafricani, il 27enne assistito dall’avvocato Cinzia Bonfantini, la Corte d’Appello di Bologna ha cambiato il destino giudiziario. Il 27enne aveva infatti impugnato la sentenza e i giudici bolognesi hanno riqualificato di nuovo il delitto entro i confini della violenza privata, ridimensionando notevolmente la pena dai 2 anni e 4 mesi in primo grado ad appena 6 mesi in secondo grado, con tanto di pena sospesa. Nessun cambiamento invece per la condanna inflitta al complice del 27enne, il connazionale neomaggiorenne. Il quale infatti non ha fatto ricorso alla sentenza di primo grado.