L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinFilm nelle MarcheMamma recordRelax termeVasco RossiCastagne 2025
Acquista il giornale
CronacaRapinò turisti tedeschi. Giudizio immediato per un neo maggiorenne
16 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rapinò turisti tedeschi. Giudizio immediato per un neo maggiorenne

Rapinò turisti tedeschi. Giudizio immediato per un neo maggiorenne

L’albanese agì sul lungomare con un coltello

L’albanese agì sul lungomare con un coltello

L’albanese agì sul lungomare con un coltello

Per approfondire:

È in carcere per una rapina da 15 euro commessa un anno fa, ad agosto 2024, quando era ancora minorenne e ora rischia fino a 10 anni di carcere. Questo il possibile futuro giudiziario per un 18enne di origine albanese ma nato a Reggio Emilia che nell’estate del 2024 appunto minacciò con un coltello e rapinò per pochi spiccioli tre turisti tedeschi sul lungomare di Rimini.

Per il giovanissimo, che oggi ha compiuto i 18 anni, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi (in foto) ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, così come è stato disposto ieri dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini. L’udienza è stata fissata per il 17 dicembre prossimo e il ragazzo è difeso dall’avvocata Velia Ricciardi. Secondo le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Rimini il giovane, nell’agosto del 2024 verso le 4 del mattino impugnando un coltello con una lama ricurva di 7 centimetri, aveva minacciato i tre tedeschi, tutti tra i 25 e i 22 anni, di accoltellarli a morte facendosi così consegnare il poco denaro che i turisti portavano con loro: 5 euro ciascuno. Il 18enne era stato poi arrestato poco dopo i fatti ed accusato anche di minaccia nei confronti dei poliziotti ai quali aveva promesso vendetta millantando conoscenze di spicco nella criminalità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Rapina