Rapinò turisti tedeschi. Giudizio immediato per un neo maggiorenne

È in carcere per una rapina da 15 euro commessa un anno fa, ad agosto 2024, quando era ancora minorenne e ora rischia fino a 10 anni di carcere. Questo il possibile futuro giudiziario per un 18enne di origine albanese ma nato a Reggio Emilia che nell’estate del 2024 appunto minacciò con un coltello e rapinò per pochi spiccioli tre turisti tedeschi sul lungomare di Rimini.

Per il giovanissimo, che oggi ha compiuto i 18 anni, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi (in foto) ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, così come è stato disposto ieri dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini. L’udienza è stata fissata per il 17 dicembre prossimo e il ragazzo è difeso dall’avvocata Velia Ricciardi. Secondo le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Rimini il giovane, nell’agosto del 2024 verso le 4 del mattino impugnando un coltello con una lama ricurva di 7 centimetri, aveva minacciato i tre tedeschi, tutti tra i 25 e i 22 anni, di accoltellarli a morte facendosi così consegnare il poco denaro che i turisti portavano con loro: 5 euro ciascuno. Il 18enne era stato poi arrestato poco dopo i fatti ed accusato anche di minaccia nei confronti dei poliziotti ai quali aveva promesso vendetta millantando conoscenze di spicco nella criminalità.