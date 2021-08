Rimini, 25 agosto 2021 - La Polizia di Stato ha notificato ieri sera un foglio di via, con divieto di ritorno per tre anni, dai Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria-Igea Marina nei confronti del rapper 20enne Zaccaria Mohuib, in arte Baby Gang che, dopo la chiusura del Byblos di Misano dove avrebbe dovuto esibirsi, aveva dichiarato "Ancora una volta per cause che non dipendono da me il live è stato annullato. Questo vuol dire che da oggi in poi tornerò a zanzare (in gergo derubare, ndr) i turisti in spiaggia a Riccione perché altrimenti non vado avanti. Non sto scherzando".

Baby Gang è stato altresì destinatario di un provvedimento di prevenzione Daspo, per la durata di 2 anni, riguardante i locali della Città Metropolitana di Milano.

Sabato scorso in viale Martinelli a Riccione si era registrati episodi di vandalismo ad opera di giovani arrivati in città per prendere parte al concerto del rapper. I vandali si erano accaniti sulle auto in sosta, saltando sui tetti e distruggendo i finestrini, oltre a rovesciare bidoni della spazzatura. Il tutto ripreso e caricato su internet, dove in poco tempo i filmati hanno collezionato migliaia di visualizzazioni.

Non è chiaro se c'è un legame tra il post di Baby Gang e l'annullamento del concerto al Byblos e gli atti vandalici. Il rapper ha smentito di aver voluto incitare a commettere reati, si è difeso sui social scrivendo: "Non c’entro con i vandali, vengo a Riccione da quando ero piccolo".

Al momento sono almeno due le indagini in corso: quella della polizia di Stato per i fatti di Milano del 12 agosto scorso davanti alla discoteca Old Fashion e quella dei carabinieri di Riccione sugli atti vandalici di sabato notte.