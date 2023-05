Rapper guida senza patente a Riccione e si spaccia per il fratello. Incastrato dai tatuaggi e dai social

Riccione, 15 maggio 2023 – Trovato per la seconda volta alla guida di un'Audi A1 per le strade di Riccione, senza documenti e, soprattutto, senza aver mai avuto la patente. Un giovane rapper italiano è stato fermato dalla Polizia locale, nel week end scorso, cercando di spacciarsi per il fratello.

Peccato che le tante foto pubblicate sui social e i numerosi tatuaggi in bella vista su viso e mani hanno reso possibile, senza alcun dubbio, la sua reale identificazione. Il noto cantante è stato quindi denunciato per sostituzione di persona, false dichiarazioni e guida senza patente reiterata. L'auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

I fatti risalgono a venerdì scorso, quando una pattuglia degli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale, nel corso di controlli ordinari, lungo la via Flaminia a Riccione, intimano l'alt e fermano l'Audi condotta da un ragazzo. Al giovane vengono chiesti documenti personali e dell'autovettura, ma sostiene di non averli.

Rilascia le proprie generalità, però qualcosa agli agenti non torna. Decidono di approfondire i controlli. Tramite l'archivio della Motorizzazione civile verificano che a targa è intestata ad altra persona che non ha patente. Si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ma il ragazzo insiste con la sua versione.

A questo punto, gli agenti passano a sfogliare i social network: nome e cognome utilizzati dal ragazzo compaiono su profili dei principali social, ma le foto non sono riconducibili a lui, riportano un ragazzo senza tatuaggi su mani e collo. Diventa quindi chiaro che la persona fermata ha fornito le generalità del fratello ed è proprio un rapper italiano "piuttosto noto al pubblico", specificano gli agenti. Non solo: dai controlli emerge che era già stato sanzionato in precedenza, sempre a Riccione, sorpreso, anche quella volta, a circolare senza patente. La multa da 5.100 euro non è mai stati pagata.