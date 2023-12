Rapporto sul lavoro. Aumentano le persone che non cercano un impiego

Diminuisce il tasso di disoccupazione nella provincia di Rimini, ma nel dato va tenuto conto anche dell’aumento del tasso di inattivi. Il numero delle persone che scelgono di non cercare lavoro, o che non sono nelle condizioni di lavorare, è cresciuto in modo importante negli ultimi cinque anni. Stando al rapporto demografico pubblicato dalla Provincia tra il 2018 e il 2022 i disoccupati si sono ridotti di 3.330 unità passando da 13,324 a 9.994 unità. Un buon risultato che tuttavia va parametrato al tasso di inattivi nella fascia di età che va da 15 a 64 anni, ovvero l’età lavorativa. Nel 2018 gli inattivi erano 54.055 in tutta la provincia riminese. L’aumento è stato una costante con un picco registrato nel 2020, anno del Covid. La pandemia ha accelerato una tendenza in essere. In appena cinque anni gli inattivi sono aumentati di 10.057 unità. Una crescita che si avvicina al 10%. Oggi le persone che non lavorano, ma che non possono definirsi disoccupati, sono ben il 30,% della popolazione lavorativa tra i 15 e i 64 anni. Cinque punti percentuali guadagnati in cinque anni. Il rovescio della medaglia sono gli occupati che sono passati dall’essere 150.785 a 144.752, perdendo circa 6mila contratti di lavoro. Dati che confermano quanto i titolari di azienda e delle attività in ambito turistico dicono da anni ormai: le offerte di lavoro non mancano, ma il personale è difficile da trovare. In effetti la popolazione al lavoro è diminuita sensibilmente nell’arco dei cinque anni.

Sempre il report della Provincia fa emergere altri punti critici nel mercato. Sempre guardando il tasso di inattività si vede come tra i 18 e i 29 anni, in ingresso nel mondo lavorativo, le donne non in cerca di un impiego sono state ben il 52,7% nel 2022, mentre gli uomini si sono fermati al 33,9%. Percentuali che diminuiscono salendo con l’età, soprattutto per gli uomini, mentre le donne non scendono mai sotto il 20%. Un altro dato importante lo offre il tasso disoccupazione, ovvero le persone che non trovano lavoro pur cercandolo. Nella fascia tra i 35 anni e i 49 la percentuale di donne disoccupate passa dal 9% al 12,3%, mentre quella degli uomini fa il percorso inverso passando dal 13,2% al 2,2. Non a caso i 35 anni sono l’età media in cui le donne hanno figli. L’aumento della disoccupazione nei quindici anni a seguire mostra le difficoltà per le madri nel mantenere o ritrovare una occupazione.

I dati sono segnati anche dalle caratteristiche del mondo del lavoro in provincia, dove prevalgono i contratti nel settore dei servizi, in gran parte occupato dal turismo con la sua stagionalità e precarietà. La quantità di lavoratori impegnati nell’ambito dei servizi è ben il 74,6% del totale degli occupati. L’industria copre appena il 24,4%, in cui è inserito anche il 5,8% del settore delle costruzioni. In chiusura la retribuzione. Mediamente quelle degli uomini sono maggiori di quelle delle donne.

Andrea Oliva